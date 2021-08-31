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新成人時代來臨！蘇揆促協助引導青年了解權益與責任

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今主持「行政院社會福利推動委員會第29次委員會議」。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌今主持「行政院社會福利推動委員會第29次委員會議」。圖／行政院提供

行政院蘇貞昌今主持「行政院社會福利推動委員會第29次委員會議」，針對立法院去年通過民法修正案，將成年年齡由20歲修正為18歲，蘇貞昌指示，未來政府將持續透過各種教育管道及具體宣導作為，協助引導青年了解相關權益與責任。

今日會中，針對所提討論案「鑑於立法院三讀通過『民法』成年將於2023年下修至18歲，台灣即將進入『新成人』定義的時代。請行政院整合各部會主管業務，協助即將進入『新成人』的國民，知悉其將享有成人之法定權益，並承擔相對應之義務，以利跨部會少年與青年政策銜接，使其具備連續一致性和橫向互通性之聯結。」對此，蘇貞昌表示，目前全世界已經有超過110個國家採行18歲成年制，感謝各界協助，立法院去年12月25日三讀通過「民法」修正案，成年年齡由20歲修正為18歲，以符合當今社會青年身心發展現況。

蘇貞昌進一步指示，未來政府將持續透過各種教育管道及具體宣導作為，協助引導青年了解相關權益與責任，及早做好準備。請教育部、內政部、法務部、經濟部、勞動部、衛福部、金管會等相關部會盤點相關法規與作為，並請政委林萬億督導，專案就資源整合、推動方式研商討論，並整合民間委員、專家團體及青少年等各方意見，於下次委員會議提出報告。

而蘇貞昌聽取衛福部「身心障礙福利服務資源布建案報告」後表示，蔡英文總統相當重視對國人的全齡照顧，從預算、政策、法案建構完整的社福體系。在明年度政府總預算中，「社會福利支出」編列規模達6000億元，比今年足足增加430億元。其中「少子女化對策」就達800億元，比去年成長5成。

蘇貞昌指出，長照預算從蔡總統剛上任時不到50億元，明年增加到600多億元，足足成長12倍，給予需要長照的家庭更大的支持。此外，行政院在今年7月已核定「強化社會安全網第二期計畫」，5年將投入超過400億元經費，擴增社工人力，包括地方政府從2400人擴增至7800人，民間再增加2000人。

對於身心障礙福利服務資源布建案，蘇貞昌表示，全國身心障礙者近120萬人，政府投入資源，布建據點，包括機構或社區據點的服務使用率都已達8成，但因身心障礙機構工作負擔重、薪資低，人力招募困難，另外民眾也期待能就近使用服務，讓使用服務人數無法再提升，請衛福部專案通盤檢討改善。

蘇院長指出，在教保人力部分，政府藉由「先用後訓」及「自訓自用專班」協助機構招募人力，未來將針對身障機構設施及人員配置標準研修法規，將外籍看護工納入照顧人力比計算人力，同時加強外籍看護工專業訓練，以符合需求。

在服務品質方面，蘇貞昌表示，針對委員所提某身障機構發生住民遭工作人員毆打致死案件，並質疑該機構負責人本身就有不良紀錄，卻能擔任負責人乙節，請衛福部及法務部等相關部會，在修法前應立即拿出有效辦法，另亦應盤點機構內是否有類似不良紀錄、犯罪前科的管理人員，以落實照顧身障機構住民。

蘇貞昌 行政院 青年

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