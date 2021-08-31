立院新會期 柯建銘：戰士要回到戰場 國民黨不要只惡鬥

立法院明天展開新會期，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天向國民黨喊話表示，立法院文化不該只有惡鬥，國民黨只有惡鬥對民調沒有比較好，還是要有國家主體觀念，不要為了鷹派而鷹派，為反對而反對，這樣的領導模式是對的嗎？「新的會期、新的挑戰，朝野都該理性問政。」

柯建銘今天受訪指出，國民黨要當個稱職在野黨，思考該怎麼樣才能重返執政，在野黨的主戰場雖然在立法院，但老百姓都看得很清楚，這樣的在野黨值不值得信任？國民黨提出的挑戰要有道理，才能讓支持度增加，不要每件事情都只有惡鬥，事實也證明這樣無法增加國民黨的支持度。

對於新會期展望，柯建銘表示，他期許民進黨團「共同面對、共同解決、共同承擔」，內部也要團結，尤其現在越來越接近公投，民進黨是派系共治團體，行政立法要協調整合，這很重要，大家要多溝通，許多政策都可以談，黨政沒有同步的話，對執政黨非常不利，黨政要同調，這是必須堅守的基本原則。

柯建銘以五倍券為例指出，五倍券也沒什麼對錯問題，就是政策選擇問題，沒有要違背民意，「錢就是要送人」，黨內的討論，沒有外界想的這麼嚴重，只要整合起來就好， 還要迎接的挑戰還很多，共同面對挑戰比較重要，行政院要增加跟黨團的溝通，畢竟「覆巢之下無完卵」，不要讓外界見縫插針。

柯建銘說，新的會期開始，共有五大預算要處理，包括明年度的總預算，國營事業今年與明年度預算、五倍券、軍購等，另外還有「3+11」政策的報告、台鐵改革方案、中選會同意權和憲改等。

柯建銘指出，法案部分有三個面向，第一是已經審議還沒三讀，例如跟騷法等，還有行政院送進來還沒付委，最後是行政院還在審議中的，這三大面向加起來有136個法案，要在法定3個半月處理，他也預期要準時在12月31日結束很難，不過該面對的都要面對。

「第一個挑戰是國民黨可能會杯葛行政院長蘇貞昌上台報告。」柯建銘指出，要面對的挑戰很多，每個會期都有不同挑戰，因為疫情已放了很長的「暑假」，必須收心面對，「戰士要回到戰場上了」。