沒信心？ 侯漢廷：打高端的第二類比例只有0.001

中央公布了「第二類對象接種情形」，造冊人數總計21萬6千1百人，台北市議員侯漢廷今在臉書指出，當前高端人士為64萬8678人，但第二類只有904人，比例為0.0013，對高端這麼沒有信心？

侯漢廷指出，衛福部長陳時中不敢說的消失第二類人員，不斷膨脹，6月只有9萬人，7月9日增加至19.7萬人。7月13日，陳時中說「1至10類不再增接種對象。」

侯漢廷指出，今天陳時中公布了「第二類對象接種情形」，造冊人數總計21萬6千1百人，但早在7月12日，第二類防疫人員已有238442人接種完第一劑，而到8月31日，第二類竟然增肥到了27萬9744人，不僅說謊跳票人數增加、人數更遠超過今天陳時中公告的21萬6千人。

侯漢廷說，第一問，為什麼將近6萬3千人沒被公布？他們是誰？第二問，這麼會變大變多怎麼不去當聚寶盆呢？第三問，當前高端人士64萬8678人，第二類只有904人，比例為0.0013，對高端這麼沒有信心？