快訊

解剖7例接種後死因出爐！打高端者驗出主動脈剝離、心梗塞

太會賺！大陸「航海王」 上半年獲利暴增31倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AIT處長孫曉雅拜訪侯友宜 分享疫情看法

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜與AIT處長孫曉雅在新北市府舉行會談，雙方分享了對疫情的看法。圖／擷至侯友宜臉書
新北市長侯友宜與AIT處長孫曉雅在新北市府舉行會談，雙方分享了對疫情的看法。圖／擷至侯友宜臉書

美國在台協會AIT處長孫曉雅今日帶領他的團隊至新北市府拜訪市長侯友宜。侯友宜表示，這是他們第一次見面，但AIT與市府團隊一直都保持密切聯繫，未來將攜手努力協助雙邊合作，振興產業發展、女力賦權及SDG永續發展。據了解，2人也在會談中針對對疫情部分互相交換自己的經驗及意見。

侯友宜表示，今天相當歡迎孫曉雅帶著他的團隊到新北市，雖然這他們初次見面，不過市府與AIT長年都有保持密切聯繫，也讓他有種見到老朋友的感覺。

侯友宜指出，孫曉雅30年前派駐台灣時就來過板橋，當時連「新北市」這個名字都尚未誕生，現在孫曉雅再次回到板橋，大力讚賞了台灣在社會風氣、民主自由、環境、交通各方面的進步，自己也趁機歡迎首次來到台灣的AIT副處長柯傑民，希望他能慢慢感受台灣的美好。

侯友宜表示，從言談中，可感受到孫曉雅跟他一樣關心要如何在疫情中重建新生活，他們會攜手協助雙邊合作，振興產業發展、女力賦權及SDG永續發展，而疫情盡速平息更是我們共同的期盼。

侯友宜說，由於孫曉雅跟他一樣都喜歡騎自行車，會特別邀他之後來漫遊新北的自行車道，品嚐美食，親身體驗新北之美。

據了解，侯友宜與孫曉雅在會談中，都將自身的防疫經驗與對方分享，聊了對現階段疫情的看法，兩人相談甚歡。

侯友宜 孫曉雅

延伸閱讀

民調點名最適合參選2024 侯友宜：做好當前工作最重要

新北增2例足跡曝光 曾赴千葉火鍋、全聯等店家

今年車禍死亡率增加　新北市盼盡快重啟區間測速

全運會獎座發布典禮 退役網球國手盧彥勳受領勳章

相關新聞

【今日精摘】AZ疫苗將再往下開放／美軍完成阿富汗撤軍

•AZ疫苗再往下開放！第七輪AZ疫苗今天中午截止預約，僅80.6萬人完成預約。指揮中心9月3日到4日將增加開放23至28歲的年輕人預約，9月9日開始接種。另外，指揮中心指揮官陳時中也證實，59.5萬劑AZ疫苗今天下午由泰國曼谷抵台。

江啟臣稱總統滿意度用人命換 綠營：選黨主席選瘋了

國民黨主席江啟臣今天批「蔡英文總統信任度上升，是800多條人命換來的」。民進黨立委羅致政指出，這是邏輯不通的失言，人命很...

解密111年度國防預算 近500億重大軍購案消失去哪？總預算微增夠用嗎？

111年度中央政府總預算，各部會的預算書陸續送抵立法院。美國川普政府前兩年大量釋出對台軍售，我方多項國造武器計畫陸續上路，樣樣都要花大錢。然而政院核賦國防部111年度的預算，數字是3726億元，比起去年政院核賦3668億元，只增加58億，比率不到1.6%，真能夠應付龐大的軍購開銷？

【BNT要來了／上】90萬劑明晚抵台 郭台銘怎麼把商業技巧用在搶疫苗？

永齡／鴻海、台積電和慈濟捐贈的第一批BNT疫苗，確定將在明晚（9月1日）9時30分抵台，預計將有90萬餘劑；另外大約還有90多萬劑，將在下周運抵。距離簽約完成到供貨，只過了短短不到2個月時間，相關人士透露，這次能夠及早搶到疫苗，郭台銘用上了許多在商場的技巧，「到第一線催貨」只是其中之一；包括近來主張再購買3000萬劑BNT，都曾經過縝密的計算和評估整個生產鏈能力，才做出此一建議。...

吳伯雄巧遇大安森林公園網紅大鵝 展開對話引起圍觀

已經打過兩劑AZ疫苗的前國民黨主席吳伯雄，隨著指揮中心微解封步調，會在遊客較稀少時，在晨間或傍晚與家人到大安森林公園散步...

英系連續挑戰蘇系來勢洶洶 行政院不攖其鋒

近期行政院施政面臨強大逆風，在五倍券上堅持要先付錢再領券，遭同黨英系立委的強烈反彈，行政院長蘇貞昌最終轉彎同意直接發券。另一個案例是指揮中心原本堅持本周抵台的輝瑞BNT疫苗只給12歲以上、18歲以下施打，但同樣在英系立委的反彈下，今天宣布開放18-22歲族群預約施打BNT疫苗。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。