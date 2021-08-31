AIT處長孫曉雅拜訪侯友宜 分享疫情看法

美國在台協會AIT處長孫曉雅今日帶領他的團隊至新北市府拜訪市長侯友宜。侯友宜表示，這是他們第一次見面，但AIT與市府團隊一直都保持密切聯繫，未來將攜手努力協助雙邊合作，振興產業發展、女力賦權及SDG永續發展。據了解，2人也在會談中針對對疫情部分互相交換自己的經驗及意見。

侯友宜表示，今天相當歡迎孫曉雅帶著他的團隊到新北市，雖然這他們初次見面，不過市府與AIT長年都有保持密切聯繫，也讓他有種見到老朋友的感覺。

侯友宜指出，孫曉雅30年前派駐台灣時就來過板橋，當時連「新北市」這個名字都尚未誕生，現在孫曉雅再次回到板橋，大力讚賞了台灣在社會風氣、民主自由、環境、交通各方面的進步，自己也趁機歡迎首次來到台灣的AIT副處長柯傑民，希望他能慢慢感受台灣的美好。

侯友宜表示，從言談中，可感受到孫曉雅跟他一樣關心要如何在疫情中重建新生活，他們會攜手協助雙邊合作，振興產業發展、女力賦權及SDG永續發展，而疫情盡速平息更是我們共同的期盼。

侯友宜說，由於孫曉雅跟他一樣都喜歡騎自行車，會特別邀他之後來漫遊新北的自行車道，品嚐美食，親身體驗新北之美。

據了解，侯友宜與孫曉雅在會談中，都將自身的防疫經驗與對方分享，聊了對現階段疫情的看法，兩人相談甚歡。