聽新聞
test
0:00 / 0:00
AIT處長孫曉雅拜訪侯友宜 分享疫情看法
美國在台協會AIT處長孫曉雅今日帶領他的團隊至新北市府拜訪市長侯友宜。侯友宜表示，這是他們第一次見面，但AIT與市府團隊一直都保持密切聯繫，未來將攜手努力協助雙邊合作，振興產業發展、女力賦權及SDG永續發展。據了解，2人也在會談中針對對疫情部分互相交換自己的經驗及意見。
侯友宜表示，今天相當歡迎孫曉雅帶著他的團隊到新北市，雖然這他們初次見面，不過市府與AIT長年都有保持密切聯繫，也讓他有種見到老朋友的感覺。
侯友宜指出，孫曉雅30年前派駐台灣時就來過板橋，當時連「新北市」這個名字都尚未誕生，現在孫曉雅再次回到板橋，大力讚賞了台灣在社會風氣、民主自由、環境、交通各方面的進步，自己也趁機歡迎首次來到台灣的AIT副處長柯傑民，希望他能慢慢感受台灣的美好。
侯友宜表示，從言談中，可感受到孫曉雅跟他一樣關心要如何在疫情中重建新生活，他們會攜手協助雙邊合作，振興產業發展、女力賦權及SDG永續發展，而疫情盡速平息更是我們共同的期盼。
侯友宜說，由於孫曉雅跟他一樣都喜歡騎自行車，會特別邀他之後來漫遊新北的自行車道，品嚐美食，親身體驗新北之美。
據了解，侯友宜與孫曉雅在會談中，都將自身的防疫經驗與對方分享，聊了對現階段疫情的看法，兩人相談甚歡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言