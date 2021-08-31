快訊

解剖7例接種後死因出爐！打高端者驗出主動脈剝離、心梗塞

太會賺！大陸「航海王」 上半年獲利暴增31倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳伯雄巧遇大安森林公園網紅大鵝 展開對話引起圍觀

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
吳怕雄和網紅鵝聊天引來圍觀群眾，還被旁人拍下傳到社群平台。圖／周恆和提供
吳怕雄和網紅鵝聊天引來圍觀群眾，還被旁人拍下傳到社群平台。圖／周恆和提供

已經打過兩劑AZ疫苗的前國民黨主席吳伯雄，隨著指揮中心微解封步調，會在遊客較稀少時，在晨間或傍晚與家人到大安森林公園散步健身。今天還巧遇兩隻網紅大鵝，人稱伯公的吳伯雄和大鵝們當場展開咿咿啊啊的對話，煞是有趣，也引來圍觀群眾。

吳伯雄很坦率地說，年逾八十的他有多種慢性病，自知是新冠肺炎高危險群，所以一直嚴格遵循防疫規定，在未完成兩劑疫苗施打前，幾乎是足不出戶。直到最近疫情趨緩，他才重新出門運動，及到基金會處理公務。吳伯雄最近剛接下中山基金會董事長，這個任務是過世不久的許水德在遺囑中特別請託，伯公自是義不容辭接棒，他還特別請來前圓山飯店董事長李建榮出任秘書長。

今天吳伯雄晨起到大安森林公園運動散步，他坐在公園座椅歇息時，兩隻最近儼然網紅之姿的大鵝竟主動趨前，與他打招呼並熱烈應和，有應有答。

吳伯雄開玩笑說，他常去散步，已與雙鵝長期培養感情。吳伯雄還說，他強烈懷疑這兩隻網紅鵝是印尼籍的，因為牠們與他家中的印籍看護對話更是熱鬧非凡，聊到欲罷不能

因為吳怕雄和網紅鵝聊天的景象實在有趣，不但引來圍觀群眾，還被旁人拍下傳到社群平台。吳伯雄不禁感歎說，在疫情中，很多人日子過得艱苦，幸而大鵝有情，給人們帶來一點樂趣。在苦中作樂之餘，他真心祈願，疫情趕快過去吧。

吳伯雄 大安森林公園

相關新聞

【今日精摘】AZ疫苗將再往下開放／美軍完成阿富汗撤軍

•AZ疫苗再往下開放！第七輪AZ疫苗今天中午截止預約，僅80.6萬人完成預約。指揮中心9月3日到4日將增加開放23至28歲的年輕人預約，9月9日開始接種。另外，指揮中心指揮官陳時中也證實，59.5萬劑AZ疫苗今天下午由泰國曼谷抵台。

江啟臣稱總統滿意度用人命換 綠營：選黨主席選瘋了

國民黨主席江啟臣今天批「蔡英文總統信任度上升，是800多條人命換來的」。民進黨立委羅致政指出，這是邏輯不通的失言，人命很...

解密111年度國防預算 近500億重大軍購案消失去哪？總預算微增夠用嗎？

111年度中央政府總預算，各部會的預算書陸續送抵立法院。美國川普政府前兩年大量釋出對台軍售，我方多項國造武器計畫陸續上路，樣樣都要花大錢。然而政院核賦國防部111年度的預算，數字是3726億元，比起去年政院核賦3668億元，只增加58億，比率不到1.6%，真能夠應付龐大的軍購開銷？

【BNT要來了／上】90萬劑明晚抵台 郭台銘怎麼把商業技巧用在搶疫苗？

永齡／鴻海、台積電和慈濟捐贈的第一批BNT疫苗，確定將在明晚（9月1日）9時30分抵台，預計將有90萬餘劑；另外大約還有90多萬劑，將在下周運抵。距離簽約完成到供貨，只過了短短不到2個月時間，相關人士透露，這次能夠及早搶到疫苗，郭台銘用上了許多在商場的技巧，「到第一線催貨」只是其中之一；包括近來主張再購買3000萬劑BNT，都曾經過縝密的計算和評估整個生產鏈能力，才做出此一建議。...

吳伯雄巧遇大安森林公園網紅大鵝 展開對話引起圍觀

已經打過兩劑AZ疫苗的前國民黨主席吳伯雄，隨著指揮中心微解封步調，會在遊客較稀少時，在晨間或傍晚與家人到大安森林公園散步...

英系連續挑戰蘇系來勢洶洶 行政院不攖其鋒

近期行政院施政面臨強大逆風，在五倍券上堅持要先付錢再領券，遭同黨英系立委的強烈反彈，行政院長蘇貞昌最終轉彎同意直接發券。另一個案例是指揮中心原本堅持本周抵台的輝瑞BNT疫苗只給12歲以上、18歲以下施打，但同樣在英系立委的反彈下，今天宣布開放18-22歲族群預約施打BNT疫苗。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。