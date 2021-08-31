吳伯雄巧遇大安森林公園網紅大鵝 展開對話引起圍觀

已經打過兩劑AZ疫苗的前國民黨主席吳伯雄，隨著指揮中心微解封步調，會在遊客較稀少時，在晨間或傍晚與家人到大安森林公園散步健身。今天還巧遇兩隻網紅大鵝，人稱伯公的吳伯雄和大鵝們當場展開咿咿啊啊的對話，煞是有趣，也引來圍觀群眾。

吳伯雄很坦率地說，年逾八十的他有多種慢性病，自知是新冠肺炎高危險群，所以一直嚴格遵循防疫規定，在未完成兩劑疫苗施打前，幾乎是足不出戶。直到最近疫情趨緩，他才重新出門運動，及到基金會處理公務。吳伯雄最近剛接下中山基金會董事長，這個任務是過世不久的許水德在遺囑中特別請託，伯公自是義不容辭接棒，他還特別請來前圓山飯店董事長李建榮出任秘書長。

今天吳伯雄晨起到大安森林公園運動散步，他坐在公園座椅歇息時，兩隻最近儼然網紅之姿的大鵝竟主動趨前，與他打招呼並熱烈應和，有應有答。

吳伯雄開玩笑說，他常去散步，已與雙鵝長期培養感情。吳伯雄還說，他強烈懷疑這兩隻網紅鵝是印尼籍的，因為牠們與他家中的印籍看護對話更是熱鬧非凡，聊到欲罷不能

因為吳怕雄和網紅鵝聊天的景象實在有趣，不但引來圍觀群眾，還被旁人拍下傳到社群平台。吳伯雄不禁感歎說，在疫情中，很多人日子過得艱苦，幸而大鵝有情，給人們帶來一點樂趣。在苦中作樂之餘，他真心祈願，疫情趕快過去吧。