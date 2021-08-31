民調點名最適合參選2024 侯友宜：做好當前工作最重要

新北市長侯友宜再被點名選2024，他表示，現在最重要的是讓新北疫情穩定、經濟復甦，使市民回到安全新型態生活。另外，美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅到訪新北，侯友宜也說，雙方是討論如何精進防疫，並討論有無可合作業務。

有民調指出，侯友宜最適合參選2024總統大選，副總統賴清德則是緊追在後，外界也好奇兩人是否會在2024總統大選中交手。

侯友宜強調，每一個人現在最重要的，就是把當前工作做好，新北市長現在最重要的就是讓疫情穩定、經濟復甦，並使市民回到安全的新型態生活，若市府在其中有不足之處，也希望市民能多多提供意見與批評，讓新北更進步。

另外，有關AIT新任處長孫曉雅到訪新北市，並與侯友宜見面，侯友宜表示，AIT與新北的友誼永固，不管前任或現任處長，大家感情都不變，這次孫曉雅特別到新北談談如何精進防疫，讓新北能更安全，並討論雙方有無可攜手合作的業務，希望在顧好防疫之餘，經濟產業也能更蓬勃發展。