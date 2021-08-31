民進黨英系如何形成？ 陳明文回顧這段歷史

民進黨英系掌門人陳明文今天接受媒體人黃光芹專訪，談及為何力挺蔡英文總統迄今，陳明文說，2008年民進黨很艱困，當時黨主席選舉，他們打電話找蔡英文出來做，他也號召嘉義樁腳挺蔡英文，並跟蔡英文說「嘉義縣就是你的地盤、嘉義的兵將就是你的兵將」，當年是他們去請蔡英文出來，當然一路相挺至今。

陳明文說，蔡英文起初對政治很生疏，大家也沒看好蔡英文，2012年選總統時，蔡英文赴美國身邊還沒隨扈，他和莊瑞雄就自費去當蔡隨扈，到了蔡英文第一屆任期仍然很辛苦，但一直都力挺她的主張，包括過去年改時，國民黨反撲力量很大，大家都傷到，但都力挺到底。

陳明文說，很多人都說他很會「對賭」（亦即選邊站），但政治過程不能這麼簡化，當年是他們去請蔡英文出來當黨主席，當然力挺至今，不只他，包括段宜康、陳其邁等青壯派都力挺，是有個過程。

黃光芹問及包括蔡英文與賴清德總統初選時也力挺嗎？陳明文說，當然義無反顧的挺小英，是否關鍵力量他不知道，但一路挺到底，雖然當時被獨派罵，還是挺到底，這是事實沒什麼好回避。

陳明文說，外界說他們是英系，其實應該說是「挺英派」，從過去迄今都挺蔡英文。他也強調，民進黨的派系是顯性的，包括有新潮流、正國會和湧言會等，組織也確實在運作，黨職選舉時派系向心力很大，在民進黨大選都是團結的。