快訊

影／59.5萬劑AZ疫苗到貨 15:16運抵桃園機場

南警追查中！3歲女童全身瘀傷送醫不治 生母、同居人皆否認虐童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

揭秘與蘇貞昌關係 英系掌門人陳明文這樣說

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委陳明文今天接受震傳媒專訪。圖／取自直播
民進黨立委陳明文今天接受震傳媒專訪。圖／取自直播

民進黨英系掌門人陳明文與行政院長蘇貞昌之間的關係，有媒體報導兩人恩怨情仇多年，但陳明文今天指出，他跟蘇貞昌沒有所謂的恩怨情仇，這幾十年互相有相挺，他很尊重蘇貞昌。

陳明文接受媒體人黃光芹專訪，黃談及蘇貞昌是否恩怨達30年，陳明文說，這幾十年雙方互相有相挺，還記得在省議會時，與蘇貞昌、立法院長游錫堃都是同事，對他們很欽佩，他們平常不出來應酬，就是在研究室準備質詢稿，不是很社會化的型，但他們很有原則。

陳明文說，還記得陳水扁總統時代，阿扁到嘉義找他，希望他挺蘇貞昌的總統初選，本來他是支持游錫堃，因游對嘉義很幫忙，後來答應阿扁就支持蘇院長，但也得罪到游錫堃、甚至謝長廷等人。

後來中常會選舉，他因同票抽籤沒抽到落選，蘇貞昌當時就打電話給張宏陸辭職，讓她的補上，因此基本上沒有恩怨問題，反而是互相有幫忙、力挺。陳明文強調，蘇貞昌一直對我不錯，對蘇很尊敬，「不是因為蘇貞昌是行政院長我怕他，對我不好我會直接講出來」

黃光芹問及，英系對行政院開砲後，馬上就送嘉義三大禮，是否給足陳明文面子？陳明文說，這些重大建設經過很長時間評估規畫，不是臨時，例如五分車原本只從高鐵站到蒜頭糖廠，但這樣無法吸引運量才拉到故宮南院，還有台北、嘉義故宮「雙故宮政策」，也是讓故宮南院不要降級。

陳明文說，他在馬英九時代就爭取嘉義科學園區，當時中科四期在彰化，嘉義卻什麼都沒有，但蘇院長對嘉義一直都很不錯，決議在嘉義開科學園區，這些民眾都很有感。

陳明文 蘇貞昌 嘉義

延伸閱讀

陳明文：蔡蘇體制「牢不可破」蘇貞昌做得會比游錫堃長

五倍券轉彎內幕 陳明文揭密官邸與總統會談

59.55萬AZ疫苗下午抵台 蘇貞昌：提供更年輕民眾施打

台北港連查2起走私案 蘇貞昌不認為是成果：是走私很多

相關新聞

民進黨英系如何形成？ 陳明文回顧這段歷史

民進黨英系掌門人陳明文今天接受媒體人黃光芹專訪，談及為何力挺蔡英文總統迄今，陳明文說，2008年民進黨很艱困，當時黨主席...

要求「人海戰術」卻不請求檢疫犬支援 蘇揆才是累垮海關的始作俑者

行政院長蘇貞昌因非洲豬瘟疫情，到機場飆罵海關，甚至百分之百查驗越南快遞貨，然而要求公部門要有「效率」、要海關找防堵走私方法的蘇揆，卻似乎忘了增派檢疫犬於此重點危急時刻，加強查緝肉品，反而要海關上演土法煉鋼「人海戰術」，顯然資源用錯地方，更證明蘇貞昌根本沒抓到重點，既沒能真著防堵破口，反而累死海關。

揭秘與蘇貞昌關係 英系掌門人陳明文這樣說

民進黨英系掌門人陳明文與行政院長蘇貞昌之間的關係，有媒體報導兩人恩怨情仇多年，但陳明文今天指出，他跟蘇貞昌沒有所謂的恩怨...

陳明文：蔡蘇體制「牢不可破」蘇貞昌做得會比游錫堃長

針對內閣改組傳言，民進黨「英系掌門人」陳明文今天接受媒體人黃光芹專訪，他預測，行政院長蘇貞昌會比阿扁時代的游錫堃的三年任...

國民黨縣市長缺席宣傳公投活動 陳學聖：蔡英文放心了

國民黨主席選舉倒數，上周六由黨主席江啟臣主導的黨中央重啟反萊豬兩公投宣傳記者會也成角力焦點。前立委陳學聖今表示，國民黨選...

非洲豬瘟真正破口...蘇貞昌飆罵海關一周後 人、錢、犬仍全都沒到位

非洲豬瘟走私肉品大舉侵台，養豬業者繃緊神經，行政院長蘇貞昌到機場飆罵海關，然而一周過去了，給人、給錢、給X光機都沒到位，甚至不加派嗅覺是人類百萬倍的檢疫犬支援，反而靠海關「人海戰術」驗貨，檢疫犬只是每周一、兩次到貨運倉儲「輔助」一、兩個小時。蘇揆遭外界質疑不懂檢疫流程、狀況外，人、錢、犬都未到位，恐怕才是真正的破口。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。