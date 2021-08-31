揭秘與蘇貞昌關係 英系掌門人陳明文這樣說

民進黨英系掌門人陳明文與行政院長蘇貞昌之間的關係，有媒體報導兩人恩怨情仇多年，但陳明文今天指出，他跟蘇貞昌沒有所謂的恩怨情仇，這幾十年互相有相挺，他很尊重蘇貞昌。

陳明文接受媒體人黃光芹專訪，黃談及蘇貞昌是否恩怨達30年，陳明文說，這幾十年雙方互相有相挺，還記得在省議會時，與蘇貞昌、立法院長游錫堃都是同事，對他們很欽佩，他們平常不出來應酬，就是在研究室準備質詢稿，不是很社會化的型，但他們很有原則。

陳明文說，還記得陳水扁總統時代，阿扁到嘉義找他，希望他挺蘇貞昌的總統初選，本來他是支持游錫堃，因游對嘉義很幫忙，後來答應阿扁就支持蘇院長，但也得罪到游錫堃、甚至謝長廷等人。

後來中常會選舉，他因同票抽籤沒抽到落選，蘇貞昌當時就打電話給張宏陸辭職，讓她的補上，因此基本上沒有恩怨問題，反而是互相有幫忙、力挺。陳明文強調，蘇貞昌一直對我不錯，對蘇很尊敬，「不是因為蘇貞昌是行政院長我怕他，對我不好我會直接講出來」

黃光芹問及，英系對行政院開砲後，馬上就送嘉義三大禮，是否給足陳明文面子？陳明文說，這些重大建設經過很長時間評估規畫，不是臨時，例如五分車原本只從高鐵站到蒜頭糖廠，但這樣無法吸引運量才拉到故宮南院，還有台北、嘉義故宮「雙故宮政策」，也是讓故宮南院不要降級。

陳明文說，他在馬英九時代就爭取嘉義科學園區，當時中科四期在彰化，嘉義卻什麼都沒有，但蘇院長對嘉義一直都很不錯，決議在嘉義開科學園區，這些民眾都很有感。