陳明文：蔡蘇體制「牢不可破」蘇貞昌做得會比游錫堃長

針對內閣改組傳言，民進黨「英系掌門人」陳明文今天接受媒體人黃光芹專訪，他預測，行政院長蘇貞昌會比阿扁時代的游錫堃的三年任期還久，蔡蘇體制「牢不可破」，外界不要見縫插針，挑撥離間。他也強調，蔡英文無論如何都是民進黨共主，「未來兩年任期不會跛腳」。

黃光芹在節目問及內閣改組傳言，陳明文說，陳水扁總統時代，五任行政院長中游錫堃做三年任期最久，而蘇貞昌從2019年上任至今已經2年7個月，蔡總統對蘇院長百分百授權，包括人事、政策和資源分配等，一定是信任的，蔡蘇體制牢不可破，一定做得比游錫堃任期還長。

陳明文說，內閣改組不會是現在，傳言都是假的，但內閣什麼時候改組？要問蔡英文，他的觀察是蔡英文跟蘇貞昌的信任關係很高，不用懷疑，也不用再有內閣改組謠言。

黃光芹問及蔡英文的地位問題，陳明文說，蔡英文總統從2008年接黨主席迄今都是民進黨的共主，不管是在野或在朝都是共主，未來兩年任期不可能跛腳，也是民進黨派系平衡維持共主的地位，甚至於賴清德、鄭文燦也不會挑戰蔡英文共主地位。

至於其他閣揆人選以及前交通部長林佳龍動向，陳明文則說，鄭文燦非常優秀，但不知道會不會是他（接閣揆），林佳龍雖然卸任，但坦白講太魯閣號事件收尾不錯，是很有潛力的政治人物，大家都看好林佳龍，但還不知道民進黨會將林佳龍放在哪裡，爭戰地方選舉也要看林的意願。

提到外界質疑的民進黨的派系治國問題，陳明文說，每個政黨都有派系存在，無論是理念、感情結合，派系不一定要負面解讀，事實上蘇院長目前掌控行政院，以蘇院長、個性能力，一個派系影響到他不可能，但蘇院長尊重派系反映民意的聲音。