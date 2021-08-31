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國民黨縣市長缺席宣傳公投活動 陳學聖：蔡英文放心了

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨昨舉行公投記者會，三位黨主席候選人江啟臣（右二）、卓伯源（右一）、張亞中（左一）同台造勢。記者曾吉松／攝影
國民黨昨舉行公投記者會，三位黨主席候選人江啟臣（右二）、卓伯源（右一）、張亞中（左一）同台造勢。記者曾吉松／攝影

國民黨主席選舉倒數，上周六由黨主席江啟臣主導的黨中央重啟反萊豬兩公投宣傳記者會也成角力焦點。前立委陳學聖今表示，國民黨選在民進黨黨部前舉辦重啟公投宣傳記者會，黨籍地方諸侯卻都沒有現身，「蔡英文就放心了」。

陳學聖認為，只要國民黨能整合，再團結，再呈現一個政黨應有的理想和方向，民眾總有一天會給你機會的；但現在國民黨在14縣市執政，19縣市議會領議長位置，卻完全發揮不了力量。怪不得民進黨不會怕。

陳學聖表示，角逐回鍋的前主席朱立倫今天造訪台東，以「好關係」讓各方人馬全部齊聚一堂就不容易：朱與縣長饒慶玲父親饒穎奇曾是立法院第四屆同事，前縣長黃健庭也是當年立法院同事，前議長吳俊立一家也是。

陳學聖說，當然有人不忘消遣朱立倫在搞地方派系，但其實民進黨派系更多，鬥的更兇，還會逼宮；政治有派系很正常，要有能力整合，才是高手，整合就是力量的開始，而民進黨最希望國民黨繼續分裂。

國民黨 民進黨 陳學聖

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