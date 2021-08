立委許智傑與邱志偉上午共同召開「台灣援外60年,願景陳舊要改變;Taiwan is helping, and Taiwan can help more」記者會,呼籲外交部由行政院建立援外政策協調專責單位,強化跨部會援外機制量能。去年全球疫情爆發之初,我透過政府結合民間組織及企業的慷慨善行,在短時間內籌措提供我國友邦及友好國家所需的防疫物資,以實際行動支持「台灣不但能幫忙,而且正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping)的理念,主動協助友邦及友好國家抗疫。而今年在我國陷於缺乏疫苗之困境時,受援國家紛紛對台灣捐贈疫苗當作回報。