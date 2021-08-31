江啟臣稱總統滿意度用人命換來 綠委：低估國人智慧

國民黨主席江啟臣今天批「蔡英文總統信任度上升，是800多條人命換來的」。民進黨立委鄭運鵬說，江啟臣主席只想在傷口灑鹽，低估國人智慧，也忽略了傷痛也會給人類帶來思辨。並分析「江啟臣的主席連任會面對非常大的挑戰。」

鄭運鵬在臉書指出，政治人物的格局和原則，可以從每個事件去觀察，江啟臣的連任會面對到很大的挑戰，和他補選上任後所展現出來的格局，和輿論當時期待國民黨在危機中所需要的年輕主席落差太大，沒有路線沒有威望，朱立倫等上一代人物當然跳出來挑戰。

鄭運鵬指出，政治人物常常有機會分析民調，面對起起伏伏的民調，說法就要經得起下一次相反或相同狀況時的檢驗，江啟臣分析蔡英文總統滿意度過半，是800位染疫往生國人和8000億元特別預算疊起來的，這顯然經不起邏輯和實務檢驗。

鄭運鵬指出，每一位染疫國人都是每個民選政府不可承受之重，但是，國人也是會去比較國際疫情如何，台灣管控如何，不會只看台灣的絕對數字，如果只看絕對數字，民調當然是低於五成，甚至三成，怎麼會是人命疊出滿意度呢？江啟臣主席只想在傷口灑鹽，低估國人智慧，也忽略了傷痛也會給人類帶來思辨。

鄭運鵬指出，從五月爆發開始，蔡總統團隊也經歷過一段低迷，但是隨著疫情控制，比較國際同期表現，國人還是有合理的理解，逐漸有過半的民意看到政府的確是盡力作為，台灣也重新獲得了國際的正面關注。民調過五成，執政黨沒有可以滿意鼓舞之處，「在野黨見獵心喜，只凸顯自己沒有格局而已。」