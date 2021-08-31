快訊

獨家專訪黨產會主委林峯正：再3年完成消滅黨產會目標

美駐聯合國前大使：台灣不是阿富汗 環球時報說法可恥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江啟臣稱總統滿意度用人命換來 綠委：低估國人智慧

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

國民黨主席江啟臣今天批「蔡英文總統信任度上升，是800多條人命換來的」。民進黨立委鄭運鵬說，江啟臣主席只想在傷口灑鹽，低估國人智慧，也忽略了傷痛也會給人類帶來思辨。並分析「江啟臣的主席連任會面對非常大的挑戰。」

鄭運鵬在臉書指出，政治人物的格局和原則，可以從每個事件去觀察，江啟臣的連任會面對到很大的挑戰，和他補選上任後所展現出來的格局，和輿論當時期待國民黨在危機中所需要的年輕主席落差太大，沒有路線沒有威望，朱立倫等上一代人物當然跳出來挑戰。

鄭運鵬指出，政治人物常常有機會分析民調，面對起起伏伏的民調，說法就要經得起下一次相反或相同狀況時的檢驗，江啟臣分析蔡英文總統滿意度過半，是800位染疫往生國人和8000億元特別預算疊起來的，這顯然經不起邏輯和實務檢驗。

鄭運鵬指出，每一位染疫國人都是每個民選政府不可承受之重，但是，國人也是會去比較國際疫情如何，台灣管控如何，不會只看台灣的絕對數字，如果只看絕對數字，民調當然是低於五成，甚至三成，怎麼會是人命疊出滿意度呢？江啟臣主席只想在傷口灑鹽，低估國人智慧，也忽略了傷痛也會給人類帶來思辨。

鄭運鵬指出，從五月爆發開始，蔡總統團隊也經歷過一段低迷，但是隨著疫情控制，比較國際同期表現，國人還是有合理的理解，逐漸有過半的民意看到政府的確是盡力作為，台灣也重新獲得了國際的正面關注。民調過五成，執政黨沒有可以滿意鼓舞之處，「在野黨見獵心喜，只凸顯自己沒有格局而已。」

江啟臣 鄭運鵬 民調

延伸閱讀

連任邀朱任黨職？江啟臣：真為國民黨好不會計較位子

談主席選舉 江啟臣表示良性競爭

挺朱立倫西瓜效應浮現？江啟臣：我走到哪也有人挺我

蔡英文信任度上升 江啟臣：用800多條人命換來的

相關新聞

美國駐UN前大使：台灣不是阿富汗 環球時報是錯的

美國駐聯合國前大使克拉夫特（Kelly Craft）今天表示，美國在阿富汗的撤軍讓很多人對於美國的承諾產生疑慮，中國的環...

疑給郭台銘軟釘子 蘇貞昌：感謝郭董熱心不必扭曲

鴻海集團創辦人郭台銘日前發文表示，已爭取為台灣保留3千萬劑疫苗獲不錯回應，行政院長蘇貞昌昨卻說，中央已預購次世代莫德納，...

疫苗施打順序 鄭文燦：應盡快讓18至28歲接種

第七輪疫苗預約接種，系統開放29歲以上民眾至今日中午12點。桃園市長鄭文燦今受訪表示，他希望將來中央決定疫苗施打順序時，...

邱泰源掌亞大醫師會 9月大會發布台北聲明

亞洲暨大洋洲醫師會聯盟（CMAAO）將於9月2、3日舉行第35屆大會，醫師公會理事長邱泰源屆時將接任理事長；CMAAO大...

AIT處長孫曉雅來拜訪？ 侯友宜：長年都是新北好朋友

美國在台協會AIT處長孫曉雅昨日至台北市政府拜會市長柯文哲，外界好奇孫曉雅是否會來新北市拜訪。市長侯友宜表示，AIT長年...

美麗島民調信任度居首 侯友宜：盼市民多給指教

美麗島電子報公布6位政治人物信任度，新北市長侯友宜以74.1%位居首位。侯友宜對此表示，新北不斷在改變，往前走，需要市民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。