美國駐UN前大使：台灣不是阿富汗 環球時報是錯的

美國駐聯合國前大使克拉夫特（Kelly Craft）今天表示，美國在阿富汗的撤軍讓很多人對於美國的承諾產生疑慮，中國的環球時報社論將台灣和阿富汗相提並論，但台灣不是阿富汗，她提到美國對台灣的承諾，很高興拜登總統延續了川普對台的承諾，「如果失去台灣，美國將失去亞太地區」。

外交部與財團法人兩岸交流遠景基金會今天上午舉辦「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」，因應疫情今年以全視訊方式舉行，克拉夫特發表專題演講，並和外交部次長田中光對談。

克拉夫特說，中國共產黨藉由美國在阿富汗的行動，讓亞太地區及台灣對美國的承諾產生疑慮，但台灣不是阿富汗，中共企圖將台灣與阿富汗相提並論，不僅誤導視聽，更具惡意，中國官方媒體環球時報提到民進黨政府抱持美國將協防台灣的想法是一廂情願，這樣的說法真是可恥（disgraceful）。

克拉夫特說，環球時報是錯的，她要重申她對美國承諾協助台灣防禦的堅定承諾，她也很驕傲地支持這項承諾，而她雖然在今年一月卸下駐聯合國大使一職，但她沒有放棄為台灣爭取加入聯合國及其他國際組織的機會，今年十月是聯合國2758號決議文的50周年，那條文被用於解釋把台灣排除在聯合國外是站不住腳的，她不僅反對也反對對台灣的歧視。

克拉夫特說，有人在意捍衛民主的行動，有人在意海外民主國家的發展，在疫情之後，這些都不是小挑戰，這也和美國命運相關，因為美國也是太平洋國家，若丟了台灣，就丟掉亞太地區，承受不起把命運繫於中共，「台灣輸了，我們也輸了」。

克拉夫特演講時表示她對台灣有私人情誼，而這個情誼是建立於友情之上，她是首位和我國駐紐約辦事處處長見面的美國駐聯合國大使，她在演講最後還拿出台灣的鳳梨果乾和「Keep Taiwan Free」台灣黑熊布偶娃娃，表示美國現在時間是深夜，鳳梨乾是她的宵夜，她也將帶著黑熊布偶與前往肯塔基州的阿富汗難民見面。

克拉夫特去年和我駐紐約台北經濟文化辦事處前處長李光章在曼哈頓共進午餐，克拉夫特當時向外媒表示，那是一次歷史性的會晤，川普政府強化台美關係又更進一步，她表示美國支持台灣重返聯合國。