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參選南投縣長？蔡炳坤：還沒想選舉 未來的事順其自然

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
參選南投縣長？蔡炳坤今天表示，還沒有相關參選規畫，但未來的事就順其自然。蔡炳坤也說，南投就是故鄉，每次到南投都有很多記憶，也希望南投越來越好。記者林麗玉／攝影
參選南投縣長？蔡炳坤今天表示，還沒有相關參選規畫，但未來的事就順其自然。蔡炳坤也說，南投就是故鄉，每次到南投都有很多記憶，也希望南投越來越好。記者林麗玉／攝影

民眾黨布局2022，除北市長柯文哲已表態北市屬意交棒副市長黃珊珊；新竹市長屬意立委高虹安參選；至於原本傳出有意選台中的北市副市長蔡炳坤，可能出戰南投縣長機率大增。對於參選南投縣長？蔡炳坤今表示，目前關注防疫工作，還沒有相關參選規畫，但未來的事就順其自然。不過蔡炳坤也說，南投就是故鄉，每次到南投都有很多記憶，也希望南投越來越好。

至於傳出蔡炳坤之所以轉戰南投，是因民眾黨台中策略希望「藍白合」？對此，蔡炳坤說，「我沒有聽說，我也不太了解，裡面有怎麼的規畫。」

蔡炳坤表示，謝謝大家的關心與很多鼓勵，但他目前最主要的工作，還是在台北市的市政事務、及大家關心的防疫，到目前還沒有相關參選規畫，但未來的事情，就順其自然。

蔡炳坤也提到，他在南投住了30年，從5歲開始就住南投，讀小學、國中、畢業後回南投教書，直到40歲到台中一中當校長才離開南投，對他來說，南投就是故鄉，每次到南投都有很多記憶，也希望南投越來越好。

蔡炳坤說，他現在假日回到中彰投，能幫黨的部分，就多少幫一點忙，主要還是當地要成長。

至於台中市前市長胡志強2022會支持誰？蔡炳坤說，他現在偶爾會與胡市長見面，胡志強對台中的發展仍非常關心，尤其他在台中當13年市長，對台中過去、現在、與未來都很執著，還會出席台中重要的活動。

蔡炳坤說，胡志強所到之處，當地里長對胡仍非常歡迎，胡志強在台灣政治界算是典範，走過的路、留下的痕跡，大家都還是很懷念。甚至他跟隨過胡志強團隊，當時團隊的群組成員，到現在都還會繼續分享生活的點點滴滴，過去跟過胡市長的人，都不會離開，還會經常互動。

胡志強 北市

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