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連任邀朱任黨職？江啟臣：真為國民黨好不會計較位子

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／Hit Fm《嗆新聞》製作單位提供
國民黨主席江啟臣。圖／Hit Fm《嗆新聞》製作單位提供

尋求連任的國民黨主席的江啟臣上午接受Hit FM「嗆新聞」節目專訪。主持人黃揚明詢問若連任會請朱立倫擔任什麼職位？江啟臣說，這有很多方式可以處理，「真的為國民黨好的前輩，應該不會計較什麼位子」，而是如何在適當的角色上幫助國民黨。江也在節目尾聲獻唱「扛得住」，以歌詞中「苦一點累一點算什麼，我一定扛得住」來表達他競選連任的決心。

談到朱立倫，江啟臣說，不管在年紀或經歷上，朱是他從政的前輩，國民黨既然民主化，就要習慣內部競爭，對黨內選舉他都是平常心看待，尊重每位參選者。至於昨天推出的第二支競選廣告，江啟臣解釋，他想訴求的是「選舉當中對黨的批評就到我為止」，不要打擊基層黨務工作同仁。

被問到若連任主席，會邀請朱立倫擔任什麼樣的職務？是否會邀請擔任副主席？江啟臣笑說，怎麼有可能是副主席，朱立倫都當過主席了。江啟臣說，這有很多方式可以處理，真的為國民黨好的前輩，應該不會計較什麼位子，而是如何在適當的角色上對國民黨和地方、總統選舉有幫助和幫忙。

江啟臣也說，只要他連任，不只是朱立倫，所有黨內的前輩，他都希望能夠在接下來國民黨的任務上和挑戰能夠來協助和指導，他也會謙卑的去請益。

江啟臣重申，他尋求的連任目標當中，首先就是要推動讓國民黨發起的公投併大選、反萊豬進口這2項公投案能通過，屆時身為黨主席要有破釜沉舟的決心，「一定要過，沒有過就下台」、「我說過，說話算話！」

對於江啟臣被點名選桃園，朱立倫被點名參選台南、高雄。江啟臣說，國民黨提名作業有一套制度，重點是做為黨主席的態度是什麼，他一貫的態度是「黨有需要，我不會閃躲」。大家同一個團隊，在黨面臨重大挑戰的時候，為黨面臨奮戰和犧牲，他當主席不擔心沒有人選，一定能找到會贏的人。

被問到「藍白合」的可能性，江啟臣說，政黨競合是很正常的，在立法院很多攻防上，與許多在野黨，不光是民眾黨，還有時代力量，只要理念相同也會支持，「但選舉這件事到目前為止還是各憑本事」。他也強調，目前民眾黨也未就此事和他有任何接觸。

對於中廣董事長趙少康發起「戰鬥藍」是否造成壓力。江啟臣說，這樣的號召並沒有讓他感受到壓力，因為這等於是把國民黨過去一年半做的事情，重新喚起大家的記憶；趙少康是期許在野黨要有戰鬥力，不會是「黨中之黨或次級團體」，國民黨現在團結、集結都來不及，沒有搞派系的本錢。

江啟臣 國民黨 朱立倫

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