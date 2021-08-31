藍執掌14縣市、19議會 朱立倫嘆仍讓民進黨欺負太離譜

國民黨主席候選人朱立倫今天造訪花東時感嘆說，國民黨執政14縣市，議會執掌19縣市，卻還是讓民進黨欺負成這樣，實在離譜，應該要團結發揮效用，民進黨政府不做的，地方縣市和國民黨可做，恢復兩岸穩定和美國關係，先打2022，2024再公平公正、無私無我推最強候選人，重返執政。

朱立倫今早由台東前縣長黃健庭作陪飛抵台東，和黨代表、婦女會等代表座談，爭取基層支持，台東縣長饒慶鈴、議長兼黨部主委吳秀華，台東市長張國洲和多名議員都到場。朱立倫以團結為訴求，連因美麗灣事件幾乎王不見王的饒慶鈴和黃健庭都因此同場，似乎已經顯現作用。黨部主委吳秀華以在議會接待，也令人深思。

外界認為朱立倫此行是「拔樁之旅」，但朱辦幕僚表示，台東饒、吳、黃三大家族都是朱立倫多年的好朋友，也都明確表達支持的意思，今天都到場力挺，頂多只能說是「固樁」而非拔樁。

黃健庭說，國民黨內現階段需要有足夠歷練、視野、高度和人脈的人帶領，讓國民黨從弱的情況振衰起弊，他認為最佳人選就是朱立倫。

朱立倫表示，國民黨如今執政14縣市，有19縣市正副議長都是國民黨，卻被民進黨欺負成這樣，實在太離譜。他認為最重要就是要團結，加上立法院黨團，絕對可發揮作用，獲得社會支持。

他說，國民黨主席需要要更多經驗和歷練，今天黨沒錢沒資源，國民黨完全要靠社會支持，社會也不能再往下沉淪，要往上提升；兩岸交流須保持穩定，讓要觀光客回流，民進黨不要但地方可以做、國民黨可以做，恢復過去的交流；美國關係也很重要，國民黨要設駐美代表處，以免都是民進黨的聲音。