蔡總統：不走向軍事對抗 盼和鄰國和平穩定互惠下共存

蔡英文總統今天表示，台灣將致力和區域行為者合作，不會將安全夥伴的協助視為理所當然，努力和鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突，「我們不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式」。

外交部及財團法人兩岸交流遠景基金會今天舉辦凱達格蘭論壇，因應疫情，今年以全視訊方式舉辦，蔡總統應邀致詞，美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）發表專題演講。

蔡總統表示，印太是全球成長最快的區域，這個區域的穩定為全球經濟和國際安全提供保障，且對21世紀的發展至關重要，然而印太區域的興起，也伴隨新的緊張情勢和體制的矛盾，而更強勢的威權主義興起所引發的衝突，也帶來更嚴峻的挑戰。

蔡總統說，台灣致力和區域行為者合作，願意承擔確保區域穩定的責任，並且不會將安全夥伴的協助視為理所當然，也致力與鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突，台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存，並堅持捍衛台灣的民主和生活方式。

蔡總統說，台灣的高科技產業，在半導體領域的領先優勢是全球安全供應鏈重要的一環，台灣的醫療機構正和區域內的國家分享在醫療技術和管理方面的經驗，在這個關鍵時刻，台灣能發揮作用的新契機浮現，可以成為促進區域和平繁榮發展的中堅力量，她也提到台灣在疫情初期向世界捐贈物資，也有幾個國家向台灣提供疫苗，她謝謝美國、日本、立陶宛、捷克及斯洛伐克等理念相近的友我國家。

蔡總統說，台灣的防疫表現，以及對世界各國的援助與合作，在在展現台灣能扮演的重要角色，以及台灣為何重要。儘管形勢艱鉅，但這提供了台灣前所未有的契機。「我們一次次遭逢巨大挑戰，但大家齊心協力，篤信共享的自由與民主價值，總是能夠贏得勝利」。

外交部自2017年起與國內智庫每年合辦「凱達格蘭論壇亞太安全對話」，就重要區域安全議題與相關各方進行研討，以共同強化合作與對話。今年與「財團法人兩岸交流遠景基金會」舉辦論壇，全程以視訊方式舉行，也邀請美國前駐聯合國常任代表克拉夫特擔任開幕專題演講人，也邀請華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福等，來自美國、日本、法國、澳大利亞、印度、新加坡、韓國、越南及菲律賓等共16位政要及學者，與我國官員及學者專家進行深度對談。