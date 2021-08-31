挺朱立倫西瓜效應浮現？江啟臣：我走到哪也有人挺我

國民黨主席剩不到一個月就要改選，各候選人馬不停蹄拜會地方拉票。台北市前市長郝龍斌昨天陪前主席朱立倫參加黨員座談，現場表態支持朱；今天朱下台東，台東縣前縣長黃健庭也表態支持。對此，現任主席江啟臣今受訪表示，他都尊重，最後是黨員做決定。

江啟臣表示，選舉的過程他尊重大家，每個人都有自己選擇，黨內民主公平競爭，大家相互尊重比較重要，他會爭取每個黨員的支持。

媒體詢問朱立倫走到哪都有人挺他，是否會擔心西瓜效應？江說，「我走到哪裡也有人挺我」，大家在過程當中訴求自己想法和理念，最後是黨員做決定。

對於郝龍斌說相信朱立倫2024總統大選會公平提名會贏的人，媒體詢問江啟臣怎麼看？江啟臣表示，這要問郝龍斌，他不知道怎麼解讀。江啟臣說，所有國民黨員和支持者都強烈期待，希望2024大選能夠拉下民進黨、拿回執政權，推出會贏的人打贏2024大選，這是目標。

對於是否會再去拜會郝龍斌？江啟臣說，之前都有拜會過，包括公投推動和其他黨務工作也拜訪過郝好幾次，最近因為競選關係，會再看看時間安排。

媒體詢問，新北市長侯友宜說江啟臣、朱立倫都是好朋友？江啟臣說，當然都是好朋友 。