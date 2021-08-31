蔡英文信任度上升 江啟臣：用800多條人命換來的

針對美麗島電子報昨天所公布的最新民調顯示，蔡英文總統信任度上升，更突破50% 。國民黨主席江啟臣上午受訪批評，「這樣的上升是800多條人命換來的」。請蔡政府告訴人民第二劑疫苗、年輕族群的疫苗在哪裡，若不回答，這樣的民調回升恐怕只是暫時的。

江啟臣說，民調要看跟什麼時候比較，若是和疫情爆發前比較，還是低點，「更何況這樣的上升是800多條人命換來的」 ，用多少人民納稅錢。如果原本疫情控制的好，不用花8000多億元振興紓困，現在花了大家生活還是很辛苦，不曉得振興未來在哪裡，該紓困的錢都還沒紓困，甚至很多人在等待第二劑疫苗。

江啟臣奉勸蔡政府，不要急著大內宣，請告訴人民第二劑疫苗、年輕族群的疫苗在哪裡；若蔡政府不回答問題，這樣的民調回升，恐怕只是暫時，而且是用人民性命換來的。

對於民眾黨主席柯文哲在各縣市長布局人選，媒體詢問江啟臣是否擔憂國民黨被掏空？江啟臣說，只要國民黨夠強就不用擔心。現階段不管是政黨支持，基層黨員與支持者對國民黨仍深具信心，大家都希望能夠在年底公投、2022選舉能夠團結一致，打贏這兩場重要的選戰。

江啟臣認為，不用太在乎其他政黨的布局，這些攻防和競爭都很正常，民主政治上，政黨之間本來就是相互競爭，作為政黨要有所準備，他對目前的國民黨深具信心。