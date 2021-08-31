快訊

最後一架起飛：美軍20年「阿富汗戰爭」凌晨結束

大學考試分發今天上午8時放榜 查詢網址看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文信任度上升 江啟臣：用800多條人命換來的

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

針對美麗島電子報昨天所公布的最新民調顯示，蔡英文總統信任度上升，更突破50% 。國民黨主席江啟臣上午受訪批評，「這樣的上升是800多條人命換來的」。請蔡政府告訴人民第二劑疫苗、年輕族群的疫苗在哪裡，若不回答，這樣的民調回升恐怕只是暫時的。

江啟臣說，民調要看跟什麼時候比較，若是和疫情爆發前比較，還是低點，「更何況這樣的上升是800多條人命換來的」 ，用多少人民納稅錢。如果原本疫情控制的好，不用花8000多億元振興紓困，現在花了大家生活還是很辛苦，不曉得振興未來在哪裡，該紓困的錢都還沒紓困，甚至很多人在等待第二劑疫苗。

江啟臣奉勸蔡政府，不要急著大內宣，請告訴人民第二劑疫苗、年輕族群的疫苗在哪裡；若蔡政府不回答問題，這樣的民調回升，恐怕只是暫時，而且是用人民性命換來的。

對於民眾黨主席柯文哲在各縣市長布局人選，媒體詢問江啟臣是否擔憂國民黨被掏空？江啟臣說，只要國民黨夠強就不用擔心。現階段不管是政黨支持，基層黨員與支持者對國民黨仍深具信心，大家都希望能夠在年底公投、2022選舉能夠團結一致，打贏這兩場重要的選戰。

江啟臣認為，不用太在乎其他政黨的布局，這些攻防和競爭都很正常，民主政治上，政黨之間本來就是相互競爭，作為政黨要有所準備，他對目前的國民黨深具信心。

江啟臣 疫苗 國民黨

延伸閱讀

江啟臣：侯友宜說要資源 得找輸他30萬票的蘇貞昌拜託

江啟臣：公投若沒延期 蘇貞昌現在已將下台了

拜會新北市國民黨團 江啟臣：常跟侯友宜通電話

連輸2次總統大選！江啟臣：輸怕了 2024不能再輸了

相關新聞

陪朱立倫走訪台東 黃健庭：期待朱順利當選黨主席

國民黨前主席朱立倫繼續黨主席競選行程，今天由台東縣前縣長黃健庭陪同下台東。黃健庭受訪表示，國民黨此時此刻需要一位振衰起弊...

挺朱立倫西瓜效應浮現？江啟臣：我走到哪也有人挺我

國民黨主席剩不到一個月就要改選，各候選人馬不停蹄拜會地方拉票。台北市前市長郝龍斌昨天陪前主席朱立倫參加黨員座談，現場表態...

蔡英文信任度上升 江啟臣：用800多條人命換來的

針對美麗島電子報昨天所公布的最新民調顯示，蔡英文總統信任度上升，更突破50% 。國民黨主席江啟臣上午受訪批評，「這樣的上...

【圖輯】照片看歷史／夫妻口角釀禍 2003年蘆洲大囍市惡火奪13命

2003年8月31日凌晨台北縣（新北市）蘆洲市晨發生一起嚴重火警，一對夫妻疑因口角在住家大樓穿堂縱火，引燃了周邊停放的64部機車，火勢一發不可收拾，救援的雲梯車卻因巷弄太窄，前進不得，數名等不及救援住戶自行利用住家設置的緩降機逃生，卻墜樓重傷。這起火警至少造成13死、71傷慘劇。

蔡政府向子孫借錢「開倉濟眾」 財政永續只是說說罷了

永續議題最近幾年蔚為風潮，從環保、金融到財政等面向都日益重視永續，其中在財政方面，各國政府在走過新冠疫情期間的大撒幣政策後，將重心放在如何確保財政韌性，確保政府財政的穩健與永續，反觀我國，從特別預算常態化，到近日引發討論的延長當沖降稅等，卻是大開財政永續倒車，顯現政府看短不看長的治國方式。...

影／目標不只是黨主席選舉 朱立倫：為了團結國民黨

國民黨前主席朱立倫一早赴台北松山機場搭機，前往台東跑行程，出發前表示目標不只是黨主席選舉，是要擴大國民黨支持群衆，爭取2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。