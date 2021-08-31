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孫大千指美國撤軍阿富汗犯6錯誤：還能與美肝膽相照？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千指美軍撤出阿富汗犯了6個致命錯誤。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千指美軍撤出阿富汗犯了6個致命錯誤。圖／取自孫大千臉書

美國廣播新聞與艾普索斯(ABC News/Ipsos)民調顯示，約七成受訪者認為，美軍應留在阿富汗，待曾協助美國的阿富汗人離境後再離開。前立委孫大千在臉書表示，美國在阿富汗撤軍過程中，犯了未逐步進行美國公民和阿富汗籍工作人員的撤離等6個致命的低級錯誤，「美國應該做的是撤出阿富汗，而不是逃出阿富汗」。

孫大千指出，川普政府當初怎麼可以在跳過阿富汗政府的情況下，直接和塔利班簽訂撤軍協議？以後受到美國協助的他國政府難道不會擔心美國會背叛自己和對手陣營私下講和嗎？既然去年就已經簽署了撤軍協議，過去一年卻沒有逐步進行美國公民和阿富汗籍工作人員的撤離工作。

孫大千質疑，為什麼美國在7月2日就先撤空巴格蘭空軍基地，在離開前完全沒有告知阿富汗政府軍？這樣的行為當然會造成阿富汗政府官員人人自危，臨陣脫逃，以及政府軍軍心渙散，最後不戰而降。

孫大千認為，美國應該先保留巴格蘭空軍基地的駐軍，一方面讓阿富汗政府軍有信心堅持奮戰到底，喀布爾也不至於如此迅速淪陷；另一方面可以利用基地內的跑道，作為美國執行撤軍任務的據點。

孫大千表示，既然美國在7月2日就已經執行巴格蘭空軍基地的撤軍任務，那麼在7月2日到8月15日之間，美國為什麼沒有加快進行有計劃的人員撤離呢？而且美國不應該留下任何一位美國公民，同時，更不應該留下任何一位曾經在過去20年中和美國並肩工作的阿富汗人民。美軍應留在阿富汗，等到曾協助美國的阿富汗人離境後再離開。

孫大千說，美國應該做的是撤出阿富汗，而不是逃出阿富汗。阿富汗事件對美國造成最大的衝擊，是全球盟邦心中對美國的信任危機，「當你知道美國不會和你生死與共的時候，你還會對美國肝膽相照嗎？」

阿富汗 孫大千

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