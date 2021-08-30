開放美豬一周年 民進黨：食安沒問題、台美關係大進展

去年的今天，蔡英文總統宣布開放含萊劑美豬進口，民進黨今天表示，一年過去了，政府努力把關食安、提升台灣養豬產業的競爭力，不但食安沒問題，豬肉品價格穩定，台美關係更有了大幅進展，呼籲國民黨不要為了個人政治利益操弄公投、挑撥台美關係。

民進黨表示，根據豬肉儀表板，進口美豬檢出萊劑的批數為「0」，農委會抽查、檢驗瘦肉精，檢出的件數也為「0」。開放美豬進口後，豬的各部位肉零售價格仍維持平穩，沒有崩盤，也沒有暴漲，都在合理的範圍內波動。

民進黨更細數台美經貿密集交流，包括2020年9月，美國務院宣布創立台美雙邊「經濟與商業對話」；2020年11月舉辦首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」，簽訂5年備忘錄；2021年6月台美貿易暨投資架構協定（TIFA）復談。

民進黨指出，政府基於國家經貿利益，依據國際標準開放美豬，國民黨在國內卻「吃美牛反美豬」，為反而反，黨主席江啟臣甚至不顧防疫，堅持進行公投街頭宣講等政治活動，利用公投為黨主席選舉造勢。再次呼籲江主席與國民黨，不要為了個人政治利益操弄公投、挑撥台美關係，甚至阻礙國家利益發展。公投是重要議題，國民黨應回歸科學專業，與全民理性討論。