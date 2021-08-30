蘇貞昌：積極修「溫管法」納2050淨零排放目標

行政院長蘇貞昌今主持「行政院國家永續發展委員會第33次委員會議」，指示環保署積極辦理修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」的法制作業，將「2050淨零排放」納入，同時就推動碳費、專款改善氣候變遷等議題積極溝通、謹慎評估，並做出減碳分配的整體規畫，讓台灣從供給面、製造面、使用面、環境面，共同建構一個永續的綠色家園。

今日會議除就我國永續發展核心目標與相關具體指標達成進度進行檢討外，蘇揆也表示，極端氣候是全球共同面臨的挑戰，全球已有超過130個國家宣布推動淨零排碳。

在聽取環保署「加強因應氣候變遷」報告後，蘇貞昌表示，極端氣候是全球共同面臨的挑戰，我國遭受百年大旱，今年5月仍為旱情所苦，幸賴前瞻基礎建設等，才得以因應；但之後的7、8月卻暴雨成災，極端氣候如此嚴重，讓大家受到非常大的衝擊。放眼世界各國如日本，甚至歐洲，所受衝擊不亞於台灣，此為全球要一起面對的問題，台灣是全球的一份子，作為地球上的公民，也不能落人後。

蘇揆表示，全球目前已有130個國家宣布推動「淨零碳排」，歐盟、日本等11個國家已經入法，尚在立法中的國家有4個，其中包括韓國，中國也宣布2060年要達到碳中和，而我國過去所訂的目標，已不足以跟上世界的腳步。因此在今年4月22日「世界地球日」，蔡英文總統明確宣示「2050年淨零轉型」是全世界的目標，也是台灣的國家目標。他更在同一天的行政院會做出裁示，我國的「溫室氣體減量及管理法」必須以2050淨零碳排為努力目標。

蘇揆指出，歐盟預計在2026年起徵收「碳關稅」，對於相關的碳邊境調整機制等，許多國家也已準備實施相關對應措施，歐盟等已宣示目標並訂定期限，甚至規定原產國如有實施碳定價，即可減少支付；台灣作為一個出口國，若未訂定，等於不在國內繳，卻到外國去繳，因此我國已經到了需要加緊腳步的階段。蘇強調，台灣只要舉國同心，就能達成目標。

蘇揆責請環保署積極辦理「溫室氣體減量及管理法」修法作業，將「2050年淨零排放」納入，妥善跟各界溝通、研商，以完善法規，落實永續發展。也請環保署、經濟部就有關碳定價制度與各界溝通，對於實施細節、配套方案等進一步深入凝聚共識；針對推動碳費、專款改善氣候變遷等議題，也請積極溝通、謹慎評估，並做出減碳分配的整體規劃，以利後續推動，從供給面、製造面、使用面、環境面，共同建構一個永續的綠色家園。

另外，針對環保署「台灣永續發展目標年度檢討報告」，蘇貞昌指出，2019年訂定永續發展目標後，今年是第2次年度追蹤管考，在336項對應指標中，已有242項達標，達標率72%。雖仍有45項指標進度落後，但有些指標並非執行不力所致，而是受到諸多因素影響，例如受疫情影響，政府做出相關規範要求各界遵守，致使搭乘大眾運輸人數下降、再生能源的國外團隊無法入境施工等；又如公共政策網路參與，訂有全國性公投前60日暫停提議的規定，致使參與率下降。

蘇指出，年度目標因為情事變更、相關法律或者防疫影響等因素，而未達成目標，他也同意會中委員提出的意見，訂定目標如有變化，可針對相關情事變更，如是否維持原訂目標或調整變更提出因應報告。在目標沒有調整下，請各工作分組加強督導，並邀集相關機關及專業委員召開工作會議，廣蒐意見，滾動式檢討修正對應指標，以提升訂定目標的達成率。