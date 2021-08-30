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鄭南榕女追憶詹益樺 這句話最令她印象深刻

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義市議員蔡文旭（左起）、嘉義縣長翁章梁等人今天下午至竹崎親水公園參加詹益樺追思活動。記者莊祖銘／攝影
嘉義市議員蔡文旭（左起）、嘉義縣長翁章梁等人今天下午至竹崎親水公園參加詹益樺追思活動。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣竹崎鄉民詹益樺32年前在總統府前鄭南榕喪禮隊伍上引火自焚，履行其政治理念，基督教長老教會今天下午在竹崎鄉親水公園舉行追思會，鄭南榕女兒鄭竹梅首度出席，回憶詹曾引用聖經上語錄，向她分享心路歷程，令她印象深刻。

詹益樺為嘉義縣竹崎鄉人，1989年4月7日，鄭南榕自焚殉道，他在鄭南榕的喪禮隊伍遊行至總統府前時，將汽油淋在身上，引火自焚，並撲向蛇籠鐵絲網上掛著「生為台灣人、死為台灣魂」的布條上，自殺身亡。

嘉義縣長翁章梁和立委王美惠、嘉義市議員蔡文旭等人在詹益樺紀念亭前舉行追思，吟唱詩歌、合唱台灣歌謠、默念，追思詹益樺。

鄭南榕女兒鄭竹梅今也從台南前往參加追思會，這是他首次參加，她回憶詹曾在自由時代雜誌社當義工，鄭南榕過世後他守在靈堂，並對他說了一句讓他至今仍難以忘卻。

詹益樺引用聖經裡的話對鄭竹梅說，「我實實給恁講，一粒麥無落佇地裡來死，就猶原一粒若定，死，就結實多多。」，沒隔幾日詹便引火自焚。

鄭竹梅說，台灣仍有很多人不認識過去的人和事，希望能把詹益樺的事蹟和語錄持續流傳下去，讓更多人了解歷史，這個過程沒有終點，只能持續努力。

翁章梁說，詹益樺是無名英雄，用生命闡述自身精神和理念，希望他用生命付出的精神，能讓台灣人永遠記得他對這片土地的奮鬥。

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長老教會牧師率眾人在詹益樺追思會上吟誦詩歌。記者莊祖銘／攝影
長老教會牧師率眾人在詹益樺追思會上吟誦詩歌。記者莊祖銘／攝影

鄭南榕 嘉義 台灣人

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