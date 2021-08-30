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新竹市長上演四腳督 民調曝光高虹安、邱顯智不以為然
民眾黨立委高虹安、時代力量立委邱顯智皆表態考慮參選2022新竹市長，可能上演藍、綠、白、黃「四腳督」混戰。不過近期傳出藍營內部做的民調，相較藍綠候選人各有2成多支持率，高虹安、邱顯智卻分別僅有1成多及不到1成，對此高虹安表示，對於此時爆出民調的背後意圖感到不解，將專注服務市民，做出成績後才會考慮選舉；邱顯智則說，自己手邊也有一些參考數字，跟相關爆料落差很大。
知情人士透露，藍營近期針對新竹市長可能人選進行民調，國民黨新竹市議員林耕仁、民進黨新竹市前議員鄭宏輝、民眾黨立委高虹安、時代力量立委邱顯智分別拿下約27%、25%、12%、7%支持率，另有約29%民眾未表態。
對此高虹安表示，藍營內部放出這樣的民調，不知道意圖為何，她接下新竹市黨部主委，最重要是協助地方服務，讓選民感受到除了藍綠之外，還有民眾黨這個選擇能協助大家，希望有心人士不要把選舉、民調作為操弄政治的手段，能為新竹市民做出什麼貢獻，才是對新竹市民最重要的事情，「至於選舉，先得到新竹市民肯定，並在選民服務得到一定成績後，才會去考慮」。
邱顯智國會辦公室則表示，越多人有意願，對新竹都是好事，樂觀其成，「當然我們手邊也會有一些數字做參考，跟新聞報導寫的落差很大，民眾黨要小心不要被有心人士利用。而最重要的還是要提出什麼願景，要把選舉當成改變的機會，而不是政治權力的競逐」。
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