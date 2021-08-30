柯文哲見AIT處長孫曉雅 盼疫後訪美

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）於7月中旬履新後，台北市政府涉外事務團隊即積極洽談未來雙邊的合作事宜。今（30）日上午AIT孫曉雅便偕同副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）等四位重要官員到市府拜會，北市府除由市長柯文哲親自接待外，亦請副市長黃珊珊、蔡炳坤、祕書長陳志銘、涉外事務總監周台竹與副執行長益子翔、國際事務組多人與會，顯見雙方對本次會面的重視與期待。

為讓孫曉雅對台北市有更全面、深入的了解，柯文哲特別請周台竹簡介市府重要政策與亮點，周與孫同是資深外交官、並均擔任過APEC資深官員，此次交流重點聚焦於後疫情產業發展、教育及文化合作等面向。孫曉雅認為，台灣的科技發展、尤其是半導體供應鏈在全球具關鍵地位，而台北市在智慧城市、智慧教育的推動，更是居於領先地位，也建議臺北市跟姊妹市發展友好關係，未來能多運用在科學、高科技人才發展上。

COVID-19疫情自2020年起重創全球民生與經濟，台北市為提升國際競爭力，已於2021年2月發表「台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」，柯文哲特別帶到會上送給孫曉雅，同時表示12月再出新版也會分享給她；孫曉雅表示感謝並回應，中小企業是經濟骨幹，尤其數位轉型更是不容易。

柯文哲最後表示，希望能在疫情控制後再度出訪美國，藉經貿、醫療及教育文化等多元領域的交流，增進台北市與美國重要城市的關係。