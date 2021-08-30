陪朱立倫赴座談 郝龍斌：相信他2024能公平提會贏的人

國民黨前主席朱立倫今天下午赴中正區參加黨員座談，台北市前市長郝龍斌陪同。郝龍斌致詞時表示，朱立倫說的「改變才有希望」，跟他想的一模一樣；他也相信，朱立倫不會選2024，會用公平機制提出能打贏選戰的候選人。

郝龍斌表示，國民黨需要一個有領導能力、能夠服眾望的人來帶領這個黨。朱立倫說的「改變才有希望」，跟他想的一模一樣，今天國民黨到這個地步，還是抱著一些原來的做法來做的話，就會沒有希望，「朱主席今天來這裡，就是要帶著大家改變」。他也說，朱立倫這一兩年改變很多。

郝龍斌也說，誰要2024總統根本是假議題，但2022不贏選什麼2024？關鍵是2022要贏，能贏的人帶領國民黨才能贏；2022的黨主席要能跟縣市長溝通，縣市首長也要服氣，他相信從這個角度來看，朱一定可以跟各縣市首長來溝通，把縣市提名辦好，「最能帶我們打贏2022的一定是朱立倫」。

郝龍斌說，朱立倫說自己不考慮2024，他聽了其實很感動，但外面為什麼有這麼多聲音，因為大家並不相信這是事實。但他認為2022要贏，2024也要贏，重點是這個黨主席沒私心，2022和2024都要公平的提出能贏的候選人，他相信朱立倫做得到，「支持朱立倫就是幫國民黨打贏2022，看到2024的曙光」。