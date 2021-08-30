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入閣、被徵召轉戰桃園市長？ 林智堅：無此規劃

中央社 / 新竹縣30日電
新竹市長林智堅任期8年將屆滿，外傳會被徵召參選桃園市長、也有入閣傳言。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅任期8年將屆滿，外傳會被徵召參選桃園市長、也有入閣傳言。圖／新竹市政府提供

新竹市長林智堅任期8年將屆滿，外傳會被徵召參選桃園市長、也有入閣傳言。對此，林智堅今天說，「沒有這樣的規劃」，竹市很多建設正在進行，對於家鄉有使命感將全力以赴。

林智堅說，一來他並沒有這樣的想法，二來也沒有人與他討論過，「本來無一物，何處惹塵埃？」新竹市還有很多建設正在進行，會做好接下來的任期，這也是市民對他的期待。

林智堅指出，他在新竹市長任期間，在中央支持下完成很多建設，但「時間不夠用」，不過，也因對於家鄉的使命感，現階段他沒有打算到桃園參選。

對於外界的轉戰、入閣傳言，林智堅表示，明確告訴大家「沒有這樣的規劃」，以桃園市來說，黨內人才多、桃園市長鄭文燦也有自身想法，現在首要是把任內工作做好。

另外，有不少新竹縣民曾在網路上反映羨慕新竹市的建設，對此，林智堅指出，新竹縣市目前最重要的是整體交通建設、環境、教育的規劃，大新竹密不可分，市府在做規劃時，都會考量竹縣的需要，很感謝竹縣民對他肯定。

林智堅說，現階段不是說由哪個地方首長來指定人選，而是要受市民期待才為關鍵，對他來說，希望接棒人的理念與他相近，也熟悉市政，還要對於竹市有願景，未來他會努力協助找到符合市民期待、會贏、最強的人選。

新竹 林智堅 桃園

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