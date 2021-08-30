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江啟臣：侯友宜說要資源 得找輸他30萬票的蘇貞昌拜託

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
江啟臣表示，連侯友宜都說自己是最大市長，卻還要去找輸他30萬票的蘇貞昌拜託，因為資源都在他手上。記者張睿廷／攝影
江啟臣表示，連侯友宜都說自己是最大市長，卻還要去找輸他30萬票的蘇貞昌拜託，因為資源都在他手上。記者張睿廷／攝影

國民黨主席江啟臣今日至新北市議會拜訪國民黨團，他說，希望2018年拿下的15個縣市明年都能繼續維持執政，另外中央也很重要，國民黨許多縣市權利、資源都被民進黨架空，連新北市長侯友宜都向他抱怨：自己雖為最大市長，但還是要去跟輸自己30萬票的行政院長蘇貞昌拜託，因為資源都在蘇手上，2024不能再讓民進黨為所欲為。

江啟臣說，國民黨在明年選舉目標當然希望比之前更好，至少要維持上屆選舉拿下15個縣市的成績，不過除了縣市長、中央也很重要，現在縣市的執政，大家都很努力，但在很多資源上，都會被操作，甚至被甩鍋，民進黨有些還會直接找鄉鎮，架空縣長。

江啟臣表示，就連侯友宜都跟他說，因為行政資源都在中央手上，自己還要去找輸給自己30萬票的蘇貞昌拜託，這也是為什麼國民黨要在2024年拿回執政權的原因。

江啟臣指出，前總統陳水扁在2000年至2008年執政時，國民黨因為立委較多，還能擋議題，但民進黨2016年全面執政後，包括不當黨產通過、轉型正義、軍公教年金改革每一刀都砍在國民黨身上，必須記取這樣的歷史教訓，不管是總統還是立委提名都要早一點思考，同步並進。 

國民黨 江啟臣

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