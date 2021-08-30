請託宣明智協助高虹安選新竹？柯文哲沒否認這樣回

民眾黨主席柯文哲屬意立委高虹安參戰2022新竹市長，傳出柯文哲也請託聯電榮譽副董事長宣明智協助。對此，台北市長柯文哲今天沒有否認，並表示，真的要選的人，還是要頻跑基層，推銷自己讓人家認識，不完全是空戰可以當選，所以現階段不管是誰，就是努力充實自己，努力說服選民，還是一個工作，要選舉就是要一樣一樣去做準備。

另外，對於民眾黨延攬韓國瑜心腹黃文財擔任媒體總監，被外界解讀是拉攏韓粉，柯文哲今天被問到，韓粉的票會在2022和2024有效流入民眾黨？對於傳出柯文哲也跟幕僚抱怨，韓流最後也沒成功？對此，柯文哲說，ㄣ柯韓配、藍白合？韓流整合？想太多了。」

柯文哲說，這也是一樣，不同題目相同答案，當初用這個人，是因為黃文財當過新新聞總編輯，因為民眾黨立委都是菜鳥立委，平常問政質詢都很沒有政治思考，想說找一個懂的人來幫忙，卻一定要柯韓配、藍白合？韓流整合？想太多了。