江啟臣：公投若沒延期 蘇貞昌現在已將下台了

國民黨主席江啟臣今日至新北市議會拜會國民黨團並在會議上提到，自己做了1年5個月，從去年8月就開始推度兩項公投案，本來是前天就要投票，後來被疫情影響延後，若公投沒有延後，行政院長蘇貞昌現在已經下台了，因為疫情關係，讓他多活幾個月，但為什麼要走到公投，原因就是民進黨一黨獨大，國會少數很難跟執政黨硬幹。

江啟臣表示，新北市自己的娘家，要感謝新北市議會在這17個月來的幫忙，尤其從去年8月推動的2項公投案，若公投在上周六投票，非常有信心，蘇貞昌會因此下台，現在因為疫情關係讓他多活幾個月，12月18日會是關鍵，呼籲大家要堅持到底。

江啟臣提到，去年就有黨員關心黨的改革、改變，他從3月9日就任來，就開始改革，包括四大組織青年參與兩岸論述還有全代會修法及中常委人數、任期等。未來不分區名單每5個就要有1個40歲以下的戰將，且要有明星級，得到社會認同。