柯文哲南下選高雄市長？ 心腹蔡壁如這樣點評

台北市長柯文哲卸任後的下一步動態，備受外界關注，對於資深媒體人周玉蔻曾指柯將南下高雄參選市長，柯的心腹、民眾黨立委蔡壁如今接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時說，從未聽聞柯親口透露，這陣子各界風聲不斷，也有人曾點評柯有參選桃園的意願，但最後仍淪為空穴來風。

她表示，很久沒跟柯文哲面對面講話，也不知道柯現在身邊的人是不是有什麼消息，但這應該是天馬行空的謠言，「可能性低到不用再多探問柯的想法」。

談及2022地方選舉，蔡壁如也坦言柯文哲最初就有計畫要培養副市長黃珊珊投入台北市長選戰，如果沒有意外，這也是眾所周知的安排；至於具備科技領域背景的不分區立委高虹安，則因防疫期間的問政表現突出，若代表民眾黨參選新竹市長，負責與「科技男、科技女」們對話，想必會很對選民胃口。

由於蔡壁如曾在去年高雄市長補選前將戶籍遷至高雄，「新聞不芹菜」主持人黃光芹也轉述觀眾留言詢問蔡壁如用意為何，蔡壁如則澄清，沒有什麼政治考量，遷戶籍是人民的權利，但民眾黨的確有針對高雄市做在地相關布局，包含培養與鄉親的情感連結，建立對當地情勢的深入了解，並物色適合的在地政治人物代表民眾黨參與地方選戰。她認為，就算陳其邁有一定的施政成績，也不見得「不好打」，連韓國瑜都曾打敗過他。