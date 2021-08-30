快訊

家長看過來！北市最新「開學指引」出爐 15%學生不到校上課

新北增3例確診足跡曝光 西門町3店家、士林科教館入列

張亞中接受電台專訪：國民黨只要被扣帽子 就一直退

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
國民黨主席候選人張亞中今天在高雄接受飛碟電台專訪。記者林巧璉／攝影
國民黨主席候選人張亞中今天在高雄接受飛碟電台專訪。記者林巧璉／攝影

國民黨將於9月25日舉行黨主席選舉，黨主席候選人張亞中今天在高雄接受飛碟電台節目專訪，他批評國民黨被目前的天王帶到越來越低聲下去，他表示，國民黨只要被扣帽子就一直退，退到現在愛台灣已經是民進黨才有的話語權。

張亞中這次參選國民黨主席的3大主要論述為掃李登輝餘毒、追蔡政權惡習、創造兩岸和平。他直指，國民黨從李登輝當黨主席的時代就開始沈淪，李登輝留給台灣的兩大毒瘤是搞分裂跟黑金政治。

張亞中曾任駐毆外交官10多年，曾派駐維也納、漢堡、拉脫維亞等代表處，他說自己曾在半年內讓中華民國國旗升起來，這是人生中最光榮的時刻。他以外交官經驗表示，自己最了解台灣的國際困境，後來張亞中轉任陸委會，就是知道兩岸關係不好，台灣不可能有國際參與空間。

面對外界對張亞中的「紅統」印象，他說兩岸和平不是統一、不是投降，自己當然會捍衛中華民國的利益。李明璇提問，這個議題說得容易，但做起來難。張亞中再次提出「和平備忘錄」，他表示自己若當選黨主席，就拿這份備忘錄去跟北京談促成對話，談回來的版本再舉行黨內公投，公投通過後這就是國民黨的版本，到時2024年總統大選這就是利器，「國民黨可以承諾兩岸和平，但民進黨無法。」

李明璇問張亞中選黨主席的優勢，張亞中說，要讓國民黨再次光榮需要有前瞻的遠見、改革的勇氣和無私的作為，這些都是自己所具備的。

國民黨於9月25日舉行黨主席選舉，4位參選人選舉電視辯論會訂在本周六下午4時至6時，辯論會由TVBS電視台承辦，內容包括候選人政見發表、媒體提問，與參選人交叉詰問。

國民黨 張亞中

延伸閱讀

張亞中爆猛料：兩周前收到政府公文拒絕500萬劑BNT疫苗

李安妮分享三階段的李登輝「近20年的爸爸最可愛」

主席選舉搶軍系支持 張亞中：許歷農親筆信肯定理念

專訪張亞中／柱、韓殷鑑 張：總統候選人產生就交兵權

相關新聞

北市首例突破性感染？ 打2劑疫苗確診 柯文哲：PCR殘陽

台北美國返台確診個案16087，今年5月及6月已在美國打過2劑BNT疫苗仍確診，針對是否為北市本土個案第一例「突破性感染...

【email移民／下】專家教你寫出100分的電子郵件：主旨關鍵字、簡短易懂自介及明確需求

身為「email原住民」的作家朱家安表示，他曾經收過「100分」的大學生來信，內容簡潔明確，該有的都有，包括關鍵字標題、簡短易懂的自我介紹及明確的需求等；台大寫作教學中心教師說，電子郵件的主旨，主要是幫助收件者能快速掃描收件夾中的信件，以決定閱讀或是處理順序，把寫信的目的與需求明確地寫在信件主旨的欄位，避免過度簡化的主旨，例如「請老師幫忙」，「請假」，「a request from your student」或「urgent」。

拜會新北市國民黨團 江啟臣：常跟侯友宜通電話

國民黨主席選舉將近，現任黨主席江啟臣今日下午到新北市議會拜會國民黨團。江啟臣表示，今天來新北市要謝謝這些議員之前的幫忙，...

張亞中接受電台專訪：國民黨只要被扣帽子 就一直退

國民黨將於9月25日舉行黨主席選舉，黨主席候選人張亞中今天在高雄接受飛碟電台節目專訪，他批評國民黨被目前的天王帶到越來越...

連輸2次總統大選！江啟臣：輸怕了 2024不能再輸了

國民黨主席江啟臣今天到基隆市議會，與同黨議員談論推動公投，並尋求支持他連任，還說國民黨經歷2016、2020兩次經驗，不...

民眾黨2022布局攻城掠地 國民黨憂「藍白合」恐遭鯨吞蠶食

民眾黨2022年大選布局悄悄進行，民眾黨立委高虹安征戰新竹浮上檯面，原本認為規畫選台中市的北市副市長蔡炳坤恐出現轉彎，出戰南投縣長機率大增，台中市不排除藍白合的可能，大方向是要為了拓展民眾黨的基層版圖。據了解，柯文哲已在各縣市積極部署人選，透過母雞帶小雞，補足民眾黨最缺的基層實力，但民眾黨吸取淺藍選票居多，這也讓國民黨開始擔憂被掏空的危機。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。