張亞中接受電台專訪：國民黨只要被扣帽子 就一直退

國民黨將於9月25日舉行黨主席選舉，黨主席候選人張亞中今天在高雄接受飛碟電台節目專訪，他批評國民黨被目前的天王帶到越來越低聲下去，他表示，國民黨只要被扣帽子就一直退，退到現在愛台灣已經是民進黨才有的話語權。

張亞中這次參選國民黨主席的3大主要論述為掃李登輝餘毒、追蔡政權惡習、創造兩岸和平。他直指，國民黨從李登輝當黨主席的時代就開始沈淪，李登輝留給台灣的兩大毒瘤是搞分裂跟黑金政治。

張亞中曾任駐毆外交官10多年，曾派駐維也納、漢堡、拉脫維亞等代表處，他說自己曾在半年內讓中華民國國旗升起來，這是人生中最光榮的時刻。他以外交官經驗表示，自己最了解台灣的國際困境，後來張亞中轉任陸委會，就是知道兩岸關係不好，台灣不可能有國際參與空間。

面對外界對張亞中的「紅統」印象，他說兩岸和平不是統一、不是投降，自己當然會捍衛中華民國的利益。李明璇提問，這個議題說得容易，但做起來難。張亞中再次提出「和平備忘錄」，他表示自己若當選黨主席，就拿這份備忘錄去跟北京談促成對話，談回來的版本再舉行黨內公投，公投通過後這就是國民黨的版本，到時2024年總統大選這就是利器，「國民黨可以承諾兩岸和平，但民進黨無法。」

李明璇問張亞中選黨主席的優勢，張亞中說，要讓國民黨再次光榮需要有前瞻的遠見、改革的勇氣和無私的作為，這些都是自己所具備的。

國民黨於9月25日舉行黨主席選舉，4位參選人選舉電視辯論會訂在本周六下午4時至6時，辯論會由TVBS電視台承辦，內容包括候選人政見發表、媒體提問，與參選人交叉詰問。