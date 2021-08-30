連輸2次總統大選！江啟臣：輸怕了 2024不能再輸了
國民黨主席江啟臣今天到基隆市議會，與同黨議員談論推動公投，並尋求支持他連任，還說國民黨經歷2016、2020兩次經驗，不要再重蹈覆轍，「16輸、20輸，已經輸怕了，千萬24不能再輸了。」
江啟臣說，明年2022選舉是黨務工作重中之重，2024大選距今也只有兩年多，國民黨須同步思考與準備，2024不能再輸了。
江啟臣表示，怎麼樣讓國民黨可以穩健、持續在對的方向往前走，把黨穩定下來，打好年底公投的這場仗，還有明年地方大選的選戰，做好2024總統大選的準備，是現階段黨中央跟各縣市地方黨部共同努力的目標。
江說，今年2月宣布爭取連任黨主席，就是希望能夠延續改革，把改革的工作繼續向前推進。也希望能夠讓現在的黨務運作穩定的、持續的向前走，凝聚所有黨員和各縣市、各地方從政同志，共同準備接下來迎戰的各式各樣政治上面的工作跟挑戰。
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