連輸2次總統大選！江啟臣：輸怕了 2024不能再輸了

國民黨主席江啟臣今天到基隆市議會，與同黨議員談論推動公投，並尋求支持他連任，還說國民黨經歷2016、2020兩次經驗，不要再重蹈覆轍，「16輸、20輸，已經輸怕了，千萬24不能再輸了。」

江啟臣說，明年2022選舉是黨務工作重中之重，2024大選距今也只有兩年多，國民黨須同步思考與準備，2024不能再輸了。

江啟臣表示，怎麼樣讓國民黨可以穩健、持續在對的方向往前走，把黨穩定下來，打好年底公投的這場仗，還有明年地方大選的選戰，做好2024總統大選的準備，是現階段黨中央跟各縣市地方黨部共同努力的目標。