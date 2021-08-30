搭專機比一比？王鴻薇轟：郭董搶疫苗、蔡英文顧樁腳
台北市議員王鴻薇質疑，總統蔡英文昨天搭乘專機到高雄，與高雄市長陳其邁、立委趙天麟等人一起拜會「海董」林崑海。王鴻薇痛批，如果蔡英文爭取疫苗，有像顧樁腳一樣認真就好了。
王鴻薇說，人稱海董的林崑海，不僅是三立的董事長，也是民進黨內派系湧言會(海派)的大老。相較上周才剛返台還在隔離的郭董，不僅出錢買疫苗捐給政府，月初還搭私人飛機親自遠赴歐洲，幫台灣搶疫苗，據傳成功地為台灣爭取到150萬劑以上的BNT疫苗。
王鴻薇批評，同樣都是搭專機，郭董搭私人飛機，是幫台灣人爭取疫苗，而蔡英文搭總統專機，是拜會黨內樁腳。如果蔡英文爭取疫苗，有像顧樁腳一樣認真就好了。
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