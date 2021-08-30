拉攏周錫瑋人馬布局地方 柯文哲延攬廖榮清任北畜董座
台北市長、民眾黨主席柯文哲繼日前延攬高雄市前市長韓國瑜心腹黃文財，被解讀拉攏韓粉後；台北市北農等四大公司之一的台北畜產今天召開董事會，北市府推派前台北縣長周錫瑋局處首長廖榮清，為官股董事長人選，今天董事長也通過廖榮清出任台北畜產董事長，預計9月1日上任。
由於廖榮清出生地方望族，政商人脈關係好，過去也曾任前台北縣長周錫瑋任內的北縣局處首長，這次柯文哲延攬廖榮清出任北畜董事長，被視為拉攏地方、藍營人馬，積極為2024布局。
台北市畜產公司總經理林玲玲表示，台北畜產公司今天召開股東大會並召開董事會，11名董事選出三位常務董事後，再由三名常務董事選出董事長，廖榮清確定出任台北畜產公司董事長。
據了解，廖榮清出身新北板橋埔墘地區的地方望族，熟稔地方生態，曾任國大代表、新北商業會理事長，更在周錫瑋任台北縣長時，出任台北縣秘書室主任、副秘書長：新北市政府農業局長、新北果菜運銷公司董事長等，不僅熟悉批發市場運作，也熟稔地方人脈、政商關係好，這次柯文哲拉攏廖榮清，被解讀柯文哲為2024布局地方。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言