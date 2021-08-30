拉攏周錫瑋人馬布局地方 柯文哲延攬廖榮清任北畜董座

本周我國將首度引進BNT輝瑞新冠疫苗，對我國防疫將有明顯助益。首先，BNT疫苗在歐美已廣為施打，美國已核發正式藥證，不再只是緊急授權（EUA），效果與可信度明顯高於還沒完成三期臨床的國產高端疫苗。從近日國人預約BNT疫苗的熱烈程度可看出國人對BNT疫苗的期待。 本次進口的BNT疫苗數量龐大，遠超過過去我國自購的疫苗進口量，但政府對BNT疫苗施打的安排卻有明顯的錯誤。首先，這批疫苗是鴻海永齡、台積電與慈濟共同捐贈，雖然是交由指揮中心統一運用，但不代表政府可以違背科學數據，以一己之私來安排施打計畫。...

2021-08-30 13:06