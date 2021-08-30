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拉攏周錫瑋人馬布局地方 柯文哲延攬廖榮清任北畜董座

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲延攬現任新北市產業諮詢委員會執行長、板橋埔墘福德宮主委廖榮清，出任台北畜產公司董事長。圖為新北市長侯友宜今天與廖榮清出席公開活動。記者李成蔭／攝影
柯文哲延攬現任新北市產業諮詢委員會執行長、板橋埔墘福德宮主委廖榮清，出任台北畜產公司董事長。圖為新北市長侯友宜今天與廖榮清出席公開活動。記者李成蔭／攝影

台北市長、民眾黨主席柯文哲繼日前延攬高雄市前市長韓國瑜心腹黃文財，被解讀拉攏韓粉後；台北市北農等四大公司之一的台北畜產今天召開董事會，北市府推派前台北縣長周錫瑋局處首長廖榮清，為官股董事長人選，今天董事長也通過廖榮清出任台北畜產董事長，預計9月1日上任。

由於廖榮清出生地方望族，政商人脈關係好，過去也曾任前台北縣長周錫瑋任內的北縣局處首長，這次柯文哲延攬廖榮清出任北畜董事長，被視為拉攏地方、藍營人馬，積極為2024布局。

台北市畜產公司總經理林玲玲表示，台北畜產公司今天召開股東大會並召開董事會，11名董事選出三位常務董事後，再由三名常務董事選出董事長，廖榮清確定出任台北畜產公司董事長。

據了解，廖榮清出身新北板橋埔墘地區的地方望族，熟稔地方生態，曾任國大代表、新北商業會理事長，更在周錫瑋任台北縣長時，出任台北縣秘書室主任、副秘書長：新北市政府農業局長、新北果菜運銷公司董事長等，不僅熟悉批發市場運作，也熟稔地方人脈、政商關係好，這次柯文哲拉攏廖榮清，被解讀柯文哲為2024布局地方。

柯文哲 周錫瑋

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