支持朱立倫還是江啟臣？ 侯友宜低調：都是老朋友

國民黨主席選舉將近，現任黨主席江啟臣今日將至議會拜訪議員，外界關心新北市長侯友宜是支持江啟臣還是朱立倫？侯友宜回應，江啟臣與很多議員、議長都是老朋友，來聊天是人之常情，至於擔任公職的身分就是把事情做好，大家只要有共同的信念為國家與人民做事，台灣就會變得更好。對於自己到底支持誰，沒有正面回應。

侯友宜說，江啟臣與議會很多議員及議長都是老朋友，彼此拜訪、聊天，談談如何為人民、國家還有黨做事，都是人之常情，大家應該用平常心看待，一起努力做事。

至於會不會公開表態支持誰？侯友宜表示，希望大家都保持一個心，如何積極的為人民與國家做事，這就是大家應有的本分，每一個人都站在自己的角色上好好做事。

侯友宜說，在人生很多過程中，都不要忘了初心，擔任公職的身分最重要的就是把自己的角色做好，如何為人民、國家做事都是自己永遠不變的初心，他一輩子都是用這樣的心情努力做事，不管同事也好、朋友也好，大家都應有共同信念為國家、人民做事，他們期待的是新北市好、台灣好，國家變得更好。