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推出第二支競選影片 江啟臣：可以評價我 不能攻擊黨

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣今天在臉書上推出第二支競選黨主席影片。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨主席江啟臣今天在臉書上推出第二支競選黨主席影片。圖／江啟臣辦公室提供

國民黨主席江啟臣今天在臉書上推出第二支競選黨主席影片。身兼立委的江啟臣表示，立法院是國民黨抗衡執政黨的最前線，過去他透過一次次的質詢，揭開弊案、查出真相，讓民進黨無能執政的成績被攤在全民面前被檢視。立法院新會期即將開始，他已經準備就緒，站上質詢台戰鬥。

江啟臣強調，他絕不允許民進黨繼續躲在防疫的保護傘下，要為疫情下的國人討公道、為鐵路事故離世的國人追真相，為全台大停電受影響的國人跟政府官員逐一問個明白。

江啟臣說，最近有些人說「過去一年半，國民黨表現不好」，他要為黨內努力的同志說幾句話。面對民進黨的龐大資源夾殺，國民黨監督的力量不能被分散，「主席選舉可以評價我個人，但攻擊整個黨，分散監督的力量，我絕不同意。」

江啟臣說，國民黨要改變，黨內文化也應該改變，在前線為民意發聲的人，應該給他鼓勵與支持，讓他無後顧之憂的為中華民國衝刺，「我們會主動出擊，揭弊、監督，戰鬥到底」。

江啟臣 國民黨 民進黨

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