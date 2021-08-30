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【重磅快評】郭董3千萬劑BNT疫苗還要再走一段天堂路？

聯合報 / 主筆室
行政院長蘇貞昌一早至指揮中心視察，針對郭台銘向BNT爭取明年為台灣保留3000萬劑疫苗額度，蘇貞昌表示謝謝郭董的善意提醒，指揮中心已預購莫德納等次世代疫苗。記者楊雅棠／攝影
行政院長蘇貞昌一早至指揮中心視察，針對郭台銘向BNT爭取明年為台灣保留3000萬劑疫苗額度，蘇貞昌表示謝謝郭董的善意提醒，指揮中心已預購莫德納等次世代疫苗。記者楊雅棠／攝影

鴻海創辦人郭台銘昨晚臉書發文，表示已向BNT爭取明年為台灣保留3000萬劑BNT疫苗額度，指揮中心發言人莊人祥對此表示中央願接手討論採購數量；不過，行政院長蘇貞昌僅表示「謝謝郭董的善意提醒」，並說各國都在搶疫苗，指揮中心已預購莫德納等次世代疫苗，並未鬆口是否接受郭董爭取的BNT疫苗，給軟釘子的意味十足。

第一批BNT疫苗即將叩關，民眾登記情況熱烈並即將開打。郭台銘昨晚在臉書貼文指出，8月3日BNT取得台灣緊急使用授權（EUA）後已投產，客製化標籤的BNT疫苗希望首批能在9月中秋節前後分批抵達，今年承諾到貨數量大約是800萬劑至900萬劑，他也向BNT探詢，明年疫苗為台灣保留3000萬劑額度的可能性。  

如果依據指揮中心指揮官陳時中的「分散風險」及明年策略勢必轉換成增加施打第2劑人口，甚至是第3劑加強劑的說法，指揮中心必須得超前部署尋找明年的疫苗貨量，此時指揮中心應該是要歡迎郭董努力爭取明年3000萬劑BNT疫苗份額才是。

莊人祥的回應四平八穩，他表示樂見其成，未來國內將會有許多接種過BNT疫苗的民眾，若需要加打第3劑疫苗，在尚未建議開放混打前只能接種同廠牌疫苗，明年的BNT疫苗不論是國內所需要的貨量或費用等，中央都願意接手與BNT公司討論，相信雙方溝通管道不成問題。 

沒想到美事一樁，到了蘇貞昌的嘴裡就變質了，蘇貞昌對於郭台銘已向BNT爭取明年的次世代疫苗未置可否，僅說謝謝郭董提醒，指揮中心也已預購莫德納等次世代疫苗。其實，郭台銘如果爭取到BNT明年的3000萬份額，對明年防疫工作又何只「善意提醒」而已， 郭董已為指揮中心鋪路、搭橋，就等著蔡政府點頭，如果3000萬劑太多，還可以再討論，蘇貞昌未置可否的態度讓人想起郭董六月開始爭取BNT疫苗被刁難那一段的不愉快回憶，難道明年進口BNT疫苗還要再走同一段的「天堂路」嗎？

依指揮中心提出的規劃，明年已訂2000萬劑的莫德納疫苗，近日阿斯特捷利康（AZ）也已經向指揮中心詢問明年採購疫苗意願，如果今年BNT到貨800萬劑至900萬劑，國內若沒開放混打，明年要打完第二劑，甚至追加第三劑，恐怕也需要近3000萬劑的BNT，這是簡單的數學，日後客製化的BNT也不會有「復必泰」標籤，不知道蔡政府還在糾結什麼？

陳時中自己也說，買疫苗要分散風險，指揮中心已向莫德納訂購2000萬劑，似有以莫德納為明年疫苗主力之一的意味，但是今年莫德納的供應不斷出狀況，南韓、加拿大等國的疫苗都有交貨延遲情況，日本還傳出的疫苗汙染，下令停用逾160萬劑疫苗，如果真的要分散風險，對於郭董的「善意提醒」，指揮中心應接續揮棒，千萬別讓郭董的出擊以殘壘收場。        

莫德納疫苗 BNT 郭董

延伸閱讀

郭台銘曝「BNT周周來」 指揮中心下午2時說明

蘇貞昌：疫苗陸續到貨 可往更年輕族群施打

影／超前加買BNT？ 蘇貞昌：有疫苗都買

郭董爭取3000萬BNT 蘇揆給軟釘子：已買莫德納

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