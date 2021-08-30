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吳釗燮投書外媒被中抗議要求下架 綠：戰狼外交引反感

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團線上記者會。圖／取自直播
民進黨團線上記者會。圖／取自直播

韓國媒體近日刊出外交部長吳釗燮投書，強調聯合國體系在中國施壓下，持續錯誤引用聯大第二七五八號決議，不當排除台灣參與，呼籲各國「是時候讓台灣和聯合國合作了」，遭中國大使館強烈抗議，要求將文章下架。民進黨立法院黨團指出，中國的「戰狼外交」已引起國際社會反感，只會讓中國負面形象提升。

黨團書記長羅致政說，有作用力就有反作用力，中國在國際社會頤指氣使要求當地政府，甚至干預各國媒體做法，已引發反感，幾乎所有民意調查看出來，中國負面形象普遍提升，「戰狼外交」讓國際社會認知到中國惡行惡狀，這樣形象會隨著戰狼外交推動引來更多反作用力。

黨團幹事長劉世芳說，中國戰狼外交無時不在，出現中華民國、台灣、蔡英文等字樣，中國都到處去抗議，讓中國政府在全球負面觀感越來越強，這不是大國之道，大家都了解韓國也是深受戰狼外交影響，希望民主國家互相幫忙，媒體也有第四權，要保障輿論自由。

羅致政說，吳釗燮投書提到二七五八號決議，決議處理的是中國代表權問題，沒處理到所謂台灣主權或台灣跟中國之間主權問題，中國以決議案要求排除台灣參與，是過度錯誤引用，台灣有權利資格參與聯合國相關組織活動，雖然有政治現實困難，但立場、努力方向沒改變。

劉世芳說， 總統選舉時明確表達台灣不是中國一部分，部長投書代表絕大多數人台灣的民意，呼籲聯合國要納入台灣體系，過去一年中台灣在疫情的國際能見度，還有送友邦國家口罩等， 體現到納入台灣是正面幫助的，不希望任何聯合國體系出現破口，聯合國要納入台灣，甚至讓台灣加入WHO體系，全民會共同支持。

聯合國 吳釗燮

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