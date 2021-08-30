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8年屆滿下一步？林智堅：對家鄉有使命感 不打算選桃園
新竹市長林智堅任期8年即將屆滿，其去向備受關注；政界雖傳出綠營希望林智堅轉戰桃園，昨卻遭桃園市長鄭文燦稱「林目前不在桃園的政治版圖裡面」，不禁令人猜測兩人的關係是否生變？對此，林智堅說，於公於私，他與鄭文燦的交情都很好，雖然岳母與妻子的求學階段都在桃園，但基於對家鄉的使命感，他不打算到桃園參選，外界討論熱烈，對他而言卻是「本來無一物，何處惹塵埃。」
任期結束，下一步？林智堅今天上午開記者會，他說，現在有防疫工作與市政工作推動，他的下一步實在不是優先考量的事情，上週曾傳出一份內閣名單，他想藉此告訴大家，總統府第一時間就駁斥了那份傳聞的內閣名單，這些都不是真實的訊息。
林智堅說，他現階段沒有要參選桃園的規畫，桃園選區是重中之重，相信黨內會有很多好的人才，鄭文燦也會有自己的想法，目前他新竹市長任期仍有四百多天，他會全力以赴，這也是民眾對他的期待，他希望在任期將規畫的建設依序完成或啟動，現階段不會去考量個人的下一步。
不少新竹縣民都曾在網路上反映羨慕新竹市的建設規畫，對此，林智堅說，新竹縣市目前最重要的是整體交通建設、環境、教育的規畫，大新竹密不可分，市府在做規畫都會考量竹縣的需要，他很感謝竹縣民對他的肯定與支持，希望大家可多到竹市來參觀。
林智堅新竹市長的接棒人人選也備受關注，黨內有意角逐者也盼獲林智堅支持，對此，他說，現階段不是說由哪個地方首長來指定人選，而是要備受市民期待才是最關鍵的，對他而言，希望接棒人的理念與他相近，也熟悉市政，還要對於竹市有願景，新竹市長接班人應該要有更寬大的格局，過去綠營在竹市的提名方式都是用徵招的方式，未來他會努力協助找到符合市民期待、會贏、最強的人選。
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