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侯友宜未表態黨主席挺誰 李乾龍：每人心中有自己一把尺

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨祕書長李乾龍上午於中央黨部張貼第21屆第一次全國代表大會公告。記者劉宛琳／攝影
國民黨祕書長李乾龍上午於中央黨部張貼第21屆第一次全國代表大會公告。記者劉宛琳／攝影

國民黨祕書長李乾龍上午於中央黨部張貼第21屆第一次全國代表大會公告。全代會時間訂於10月30日，考量疫情將採實體併同視訊會議召開，實體以中央黨部12樓為主場地，中央黨部中山廳、各直轄、縣市黨部等為副場地，所有議程皆以視訊進行。

對於黨主席與黨代表選舉選務作業規劃進度，李乾龍表示，目前已規劃400多個投開票所方便黨員就近投票，場地借用皆已就緒，預計每投開票所每小時皆可保持於50人內。

至於新北市長侯友宜屢被點名表態黨主席支持意向，李乾龍表示，他不便介入請縣市首長表態，縣市首長都有自己的考量，且每個人心中有自己的一把尺。

針對如何固票黃復興，李乾龍說，黃復興一向都是國民黨的鐵桿部隊，他們支持國民黨是毫無疑問，至於如何去固票，黃復興黨員自主性很高，他們心中會做最好的抉擇。

此外，近來發布的美麗島電子報顯示民進黨好感度較高，有議員憂心國民黨2022選舉。不過，李乾龍表示，他非常有信心，目前國民黨的14個執政縣市首長表現都非常優異，2022年國民黨執政縣市相信可以「15+」。

國民黨 李乾龍 黃復興

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