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年底公投成敗 學者：要看萊豬效應

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
年底公投是否會過？學者認為萊豬很有機會，其它則是要看宣傳能否延續。左起立委林為洲、江啟臣主席與羅智強議員（江啟臣臉書）
年底公投是否會過？學者認為萊豬很有機會，其它則是要看宣傳能否延續。左起立委林為洲、江啟臣主席與羅智強議員（江啟臣臉書）

萊豬公投很有機會，其他公投則要看是否會綑綁投票！」針對年底公投選情，師大政研所教授曲兆祥認為，萊豬攸關生活，因此很有機會通過，但其他公投需要看到時候的宣傳熱度能否延續，或是跟著萊豬一起投；東華大學教授施正鋒則認為，國民黨因為黨主席選舉都是老面孔、無新論述，因此公投很難提升國民黨的支持度。

萊豬能否帶動投票

12月18日將舉行4大公投：萊豬、藻礁、重啟核四與公投綁大選，國民黨也於28日、蔡英文總統宣布開放萊豬進口的1周年啟動宣傳活動。對此，師大政研所教授曲兆祥分析，4項公投中，萊豬因與民眾生活息息相關，因此通過的機會最大，但其他公投就要看到時候的宣傳熱度。

他也提到，宣傳熱度與疫情嚴重度呈反比，如果年底疫情再上升，藻礁與核四議題的宣傳就不容易進行，通過的機率就沒有萊豬那麼高，而公投綁大選的議題又太過冷門，民眾為此議題出來投票的動機不高；他認為，除非「萊豬綁其它議題」的能量夠高，否則公投綁大選通過的機率很低。

藍營無新意難發展

至於主要推動公投的國民黨能否因此提升支持度？曲兆祥認為並不樂觀，因為連5、6月疫情惡化，民進黨施政屢遭抨擊的時候，國民黨的支持度都沒有提升，因此藉由公投提升黨支持度的機會不高。東華大學民族事務學系教授施正鋒也說，國民黨這次黨主席選舉推的都是舊人、舊政策，民眾對於支持國民黨當然顯得意興闌珊。

不過施正鋒直言，長期以來民進黨的執政並沒有明顯的佳績，2020年大選也是靠中國與香港的局勢變化才拿下，民進黨自己知道，才會透過各種政策利多想要綁樁，但如果疫情再沒有控制好，或是紓困沒有精進、持續不解封，讓民眾持續陷入失業、無薪假的痛苦，新仇舊恨累積下，公投不是沒有機會4項全過。

不讓朱選總統

而28日的公投宣傳活動上，國民黨主席參選人江啟臣、卓伯源與張亞中都到場，卻獨缺前新北市長朱立倫。對此，曲兆祥認為，王不見王無論在政黨或是商業運作，都是很正常的操作，尤其現在黨主席選舉很明顯其實是兩強相爭的狀況下，除了朱立倫有特殊議題想表達，否則也不會去捧江啟臣的場子。

施正鋒則認為，目前國民黨只有朱立倫表態，不排除選2024年總統，其它3個人都沒有表態，因此他預測這3個人可能都是影武者，背後的勢力應該是不希望朱立倫當選黨主席後，藉機順勢參選總統的人，但目前並不清楚背後誰在操盤。

白如何突破藍綠結構

曲兆祥也指出，目前情勢對民進黨2022年的選情不利，但離地方大選還有1年2個月，台灣政治局勢的變化快速，連公投都不見得會影響民進黨的選情，因此公投的效應是否會延續到2022年地方大選，目前仍難以預測。不過他也注意到，在民進黨支持度下滑、國民黨停滯的狀況下，民眾黨的支持度有大幅進步，但台灣地方選舉仍以藍綠為主，民眾黨能否突破也還要再觀察。

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