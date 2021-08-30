大都會台灣日 蔡總統現身大螢幕感謝美國捐疫苗

蔡英文總統今天凌晨約1時（紐約時間29日下午約1時）以錄影方式為「紐約大都會台灣日」活動致詞。蔡總統特別向現場球迷介紹台灣參與東京奧運的優秀運動員，並感謝美國捐贈新冠肺炎疫苗。

蔡總統表示，很高興在2021紐約大都會台灣日見到大家，她知道上一季比賽很辛苦，現場沒有觀眾。很開心球迷們又回到花旗球場為大都會加油。「紐約大都會台灣日讓我們可以一起歡慶台灣、台美社群及我們兩國共享的一切，特別是對棒球的熱愛。」

蔡總統說，上個台灣日，她向大家介紹台灣一些著名的小吃與景點。這次想向大家特別介紹台灣的運動員，在這次的東京奧運賽場上獲得令人驚豔的成績，讓國家引以為榮，也讓世界再次看見台灣。

蔡總統也指出，謝謝美國在台灣有困難的時候伸出援手，捐贈了疫苗，對於保護我國和人民大有幫助。同時感謝駐美代表蕭美琴以及駐美同仁的努力。

「紐約大都會台灣日」活動始於2005年，目前為全美四大職業聯盟中以台灣文化為主題，歷史最悠久、規模最大之慶典活動；去年因疫情取消辦理。今年大都會台灣日邀請我駐美代表蕭美琴開球，也於現場巨型螢幕播放台美防疫合作影片，感謝美國於6月捐贈我國250萬劑疫苗善舉。