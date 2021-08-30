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【專家之眼】蘇揆捋蔡虎鬚，吃不完兜著走？

聯合報 / 陳一新／淡江大學榮譽教授
內閣改組傳聞後，本月27日蔡蘇鄭首同框，兩人出席義民爺祭祀大典。圖／取自總統府網站
內閣改組傳聞後，本月27日蔡蘇鄭首同框，兩人出席義民爺祭祀大典。圖／取自總統府網站

總統府發言人張淳涵與蔡英文總統本人日前都出面澄清，表示「鄭上蘇下」的「閣揆換人說」純屬子虛烏有，希望類似謠言適可而止。儘管如此，蘇貞昌已嚇出一身冷汗，未來恐怕再也不敢撒野。

蘇貞昌為何得罪蔡英文？首先，蘇揆常倚老賣老，在公開場合訓斥官員，大耍官威，早已得罪不少官員與民進黨內許多派系。這次爆發非洲瘟豬走私進口事件，蘇貞昌不分青紅皂白，先把關務署罵一頓再說。

其次，蘇貞昌不僅自視甚高，瞧不起民進黨其他派系與政府官員，甚至對蔡英文的某些做法也偶有微詞。蔡英文在鳳梨事件後，將怒火一股腦都發作在中國大陸之上。後來，蘇貞昌論及此事，卻輕描淡寫地表示「這是技術問題，不必無限上綱」，話雖說得不錯，但卻不無暗諷蔡英文小題大作、沉不住氣的味道。

第三，蘇貞昌是法界出身，當然知道我國修憲後成為「雙首長制」的運作狀況。不過，蘇貞昌當了幾年閣揆，不僅染上了「大頭病」，真以為自己是最高行政首長，甚至外界評論他對2024年總統大位愈來愈有興趣，他也居之不疑，從不辯解。

這些因素導致民進黨內最大派系的英系，決定利用五倍券事件對蘇貞昌發難。在英系大軍壓境之後，又透過各種管道散播「鄭上蘇下」的謠言。儘管蘇貞昌經過大風大浪，但也嚇得魂不附體。從這次「閣揆換人說」的風波來看，蘇貞昌雖然逃過一劫，但問題並未就此打住，而是沒完沒了。

英系為何先是「作態砍人」，但後來卻又「刀下留人」？第一，蘇貞昌留任閣揆顯示，蔡英文在現階段認為蘇揆還有利用價值，至少在問題百出的紓困與防疫方面， 蘇可以為蔡擋子彈。所謂「一事不煩二主」，蘇貞昌既然已為蔡英文擋了不少子彈，自然必須繼續「鞠躬盡瘁，死而後已」。否則，新閣揆就算勇於任事，折損太快也不利後蔡英文時代的權力與人事佈局。

第二，蔡英文的另一盤算就是，閣揆換人應與提振蔡英文民調綁在一起，否則蘇揆下台，桃園市長鄭文燦接手閣揆未必能為蔡英文加多少分，蔡不為也！特別是年輕人對蔡英文的支持率從2020年的93%降到47%，對蔡絕對是一大警訊，現在閣揆換人，若不能達到提振蔡目前低迷的民意支持度，則一動不如一靜。

第三，蔡英文認為，閣揆異動應與2022年期中選甚至2024年大選一併考量。以桃園市為例，鄭文燦若是高升，由於剩下任期不到兩年，蔡英文政府可以依法指派市長代行職務，但代理市長是否能在2022年期中選舉脫穎而出，卻不無疑問。更何況，鄭文燦過早冒出，可能會打亂蔡英文心中的接班順序。         

由以上各項因素來看，從2022年初到520，蘇貞昌隨時可以「被請辭」，差別只在離去的身影好不好看而已。

蔡英文 蘇貞昌 民進黨

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