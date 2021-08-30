孫大千指高端與國際疫苗五大差異 批蔡英文不尊重專業

蔡英文總統日前呼籲朝野各黨放下政治成見，不論哪種廠牌的疫苗，都有可能有個案的反應不同，要尊重醫學專業，過度的政治算計，實在是損人不利己，不要把政治放在防疫之前，這非民眾所樂見。不過，前立委孫大千在臉書貼文質疑，最不尊重醫療專業的人不正是蔡英文嗎？為了護航高端不惜一路放水，降低EUA審查標準，甚至直接擔任起高端疫苗的代言人。

孫大千指出，高端疫苗和國際疫苗之間存在著五個重大的差異。一，國際疫苗已經在全球廣泛的施打，也累積了大量的經驗和數據，高端疫苗卻是首度在台灣施打；二、國際疫苗均有國際認證，高端疫苗根本走不出台灣。

孫大千接著表示，三，國際疫苗都完成了第三期臨床實驗的期中報告，高端疫苗卻遠遠不及；四、國際疫苗可以提供完整的安全性和有效性的資料，高端疫苗完全提不出保護力的數據；五、國際疫苗不存在量產良率的問題，高端疫苗在擴大量產的過程中，不同批號未必都能通過封緘檢驗。

孫大千說，雖然不論哪種廠牌的疫苗，都有可能有不同的不良反應，但高端疫苗根本沒有資格和國際疫苗相提並論。把利益考量和政治算計放在防疫之前的，不就是蔡英文所領導的民進黨嗎？

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