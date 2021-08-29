捷克贈疫苗抵台 外交部：患難見真情

捷克政府捐贈我國的3萬劑莫德納疫苗已於29日晚間順利運抵台灣，由衛福部疾管署長周志浩、外交部歐洲司長陳立國及捷克經濟文化辦事處代理代表唐迪到桃園國際機場接受這批彌足珍貴的疫苗。外交部表示，代表台灣政府與人民，向捷克行政部門、國會及人民的溫暖與善意，表達誠摯感謝。

外交部表示，雖然從去年初新冠肺炎爆發以來，全球疫情依然嚴峻，但台灣與捷克的關係仍不斷強化。尤其是上年4月雙方簽訂「台捷防疫合作聯合聲明」交流抗疫經驗，台灣政府與民間並捐贈捷克口罩、呼吸器及口罩生產線，此外我國前副總統陳建仁也應邀擔任捷克的防疫顧問。

捷克參議院則於今年4月史上首度通過決議，肯定台灣衛生防疫成就及能力，支持我國參與世界衛生大會（WHA）。外交部表示，當前國際社會紛紛對台灣宣布馳援我國疫苗之際，捷克政府不落人後，其內閣會議在上（7）月26日也宣布捐贈台灣3萬劑疫苗。

外交部指出，透過衛福部疾管署、外交部及雙方代表處的密切協調，捷克捐贈的疫苗宣布後僅約一個月即迅速運抵台灣，真誠友誼深深感動台灣2300萬人民的心扉，特別是捷克目前也面臨Delta變種病毒的挑戰，但仍寄念關心台灣。捷克政府以具體行動展現民主自由夥伴相互幫助扶持的情操，正如布拉格市長賀吉普所言，台灣與捷克是「患難見真情」的好朋友。

外交部表示，謹代表台灣政府與人民，由衷感謝捷克政府在我國迫切需要疫苗的關鍵時刻伸出援手。深信台捷兩國定能持續攜手合作，促成良善力量的擴散循環，同時將台捷的緊密友誼與夥伴關係，透過經貿、科技、教育、文化等各領域的深化交流，提昇至更高、更廣的層次。