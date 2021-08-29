獨／終身黨員破千 柯文哲：打造民眾黨為台版「松下政經塾」

民眾黨去年一度因黨員大會報名人數不足，出現滅黨危機，經過1年時間，民眾黨在成立兩周年之際，已繳黨費的實質黨員數將近8千人，其中終身黨員更突破千人。兼任黨主席的台北市長柯文哲也私下透露民眾黨的下一步規畫，就是打造為台版的「松下政經塾」。

民眾黨前年8月成立後，大舉招募黨員，因免繳黨費、上網登記即可入黨，黨員人數1年內便破萬，成為第3大黨；不過，快速膨脹的結果，也造成去年首次黨員大會報名人數一度達不到一半黨員數，恐因違反政黨法而滅黨，最後經全黨上下動員，出席人數才達標。

有了前車之鑑，民眾黨今年4月舉行第一次臨時黨代表大會時，也通過修改黨章，一般黨員1年將收500元黨費，一次繳1萬元則可成為終身黨員。

走過滅黨危機後，民眾黨日前歡慶兩周年黨慶，目前已繳交黨費的實質黨員數達7650人，其中終身黨員更超過千人。民眾黨也向黨員宣布，只要在8月31日前上網填妥申請表，經審核通過並繳交1萬元成為終身黨員者，便可得到結合悠遊卡功能、「鋼鐵色」的終身黨員證，之後則不會再製作同款黨證。

由於柯文哲的市長任期即將屆滿，將成為專職黨主席，對於民眾黨的下一步規畫，他也向幕僚透露心中藍圖，希望以日本「松下政經塾」概念，打造民眾黨成為人才訓練班，給想要從事政治者訓練的管道。

松下政經塾為日本「經營之神」松下幸之助1979年創立的私人教育機構，目標為教育出日本政治及財經界的領袖人物，招收對象為22歲至35歲的青年，教育年限為3年，每年錄取率約為2.5%，日本有許多國會議員皆出身於此，對日本政治有一定影響力。

民眾黨內成立的國家治理學院，也以「國政班」跟「青年活動」為兩大主軸，邀請各領域專業人士授課分享，促進公共政策參與，目前國政班已邁入第2屆第3期。