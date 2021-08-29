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獨／延攬黃文財造「柯流」？ 柯文哲曝心聲：韓流最後沒成功
民眾黨日前延攬高雄市前市長韓國瑜心腹黃文財擔任黨內媒體總監，除被視為拉攏韓粉，也被解讀成有意複製當年的「韓流」風潮，為民眾黨主席柯文哲征戰2024總統大選時再造「柯流」。但柯文哲向幕僚吐露心聲，「韓流最後也沒有成功」。
58歲黃文財曾任民眾日報、新新聞總編輯，有深厚的媒體資歷與人脈，擅長議題與文宣戰。2017年9月韓國瑜到高雄接任國民黨高雄市黨部主委，黃文財也到高雄協助韓，一路陪韓征戰2018年高雄市長選舉，將韓定位為「庶民代言人」，帶起韓流狂潮，韓當選市長後，黃則擔任高雄市輪船公司董事長。
去年6月韓國瑜遭罷免後，小內閣團隊解散，黃文財也請辭輪船公司董事長，並沉潛一段時間，近期因被延攬至民眾黨擔任媒體總監，才再度躍上媒體版面，親藍、韓國瑜心腹的背景，更讓外界聯想到藍白合、柯韓配等可能性。
據悉，對於黃文財擔任民眾黨媒體總監，一開始不少黨內人士向柯文哲表示擔心，也產生爭論，不過，柯文哲說，民眾黨既然號稱超越藍綠，只要是人才就不該看顏色，且韓國瑜被罷免後，黃後來就沒有跟韓在一起，一語定錨，平息黨內異音。
對於外界認為找黃文財是想創造「柯流」，柯更向幕僚直言，「韓流最後也沒有成功」，對此說法不以為然。
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