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捷克捐3萬劑莫德納抵台 總統府：印證「善的循環」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

捷克捐贈我國的3萬劑莫德納疫苗今晚運抵台灣，總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯感謝捷克政府對台灣的及時協助，並由衷感謝捷克國會及民間對台灣的溫暖支持。對外交團隊及許多友人努力奔走，在國際疫苗供應仍不穩定的狀況下，能夠在短時間內順利完成該項計畫，總統府也表示感謝。

張惇涵表示，從台捷雙方在去年4月1日共同簽署「台捷防疫合作聯合聲明」以來，台灣也陸續捐贈捷克超過百萬片口罩，及口罩機等防疫醫療物資；捷克參議院則是在今年4月28日，首度通過決議，支持我國參與世界衛生大會（WHA）。

張惇涵表示，誠如捷克參議院議長維特齊所稱，「因為台灣過去在疫情中曾幫助捷克。這是一份回報，也展現捷克政府對台灣的支持」。這也再次印證，面對全球疫情挑戰，民主國家間共同抗疫、相互扶持的「善的循環」。

張惇涵表示，捷克對台灣的溫暖支持，讓台灣人民深受感動。而我國也會與捷克等理念相近的國家持續深化合作，共同為全球團結防疫及捍衛普世價值，持續貢獻正面的良善力量。

捷克 張惇涵 總統府發言人

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