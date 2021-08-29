周末旗津湧人潮輪渡站再現人龍 距上次已是半年前

本周是開學日最後一個周末假日，加上疫情趨緩，高雄市旗津區今下午湧現人潮，傍晚旗津輪渡站再現排隊人龍，綿延約百公尺，當地人回憶距離上次排隊已經是半年以前，也是本土疫情爆發以來，人潮最多的一個周末；家長表示，希望趁開學日前，帶孩子出遊，抓緊盛夏的尾巴。

旗津風車公園至貝殼館、海產街、旗後砲台等景點，今下午3時許陸續出現遊客，風車公園草地出現多組家長攜著幼子放風箏；蘇姓攤商5月本土疫情爆發以來，休息3個月，這周末見人潮回流，重回公園設攤。

他說，休息3個月沒收入，終於盼得本土疫情趨緩，加上下周就要開學，風車公園睽違3個月再現人潮，「真的等很久了」。

周六、日旗津天后宮旁的海產街，今也再次「封街」設攤，攤商休息3個月喜迎久違的遊客，莊姓業者說，雖然人潮與疫情前相比仍有落差，但至少是好的開始。